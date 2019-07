Donatella Rettore “sono malata, rischiai la vita”/ “Ho abortito perchè a Sanremo…”

Donatella Rettore si confida in una recente intervista per Diva e Donna. La cantante svela i dettagli più dolorosi della sua vita privata, i suoi impegni artistici per l’anno in corso e fa chiarezza sulla presunta rivalità con Marcella Bella e Loredana Berté. Inoltre, racconta i desideri della giovane ragazza, che ancora non sapeva se in futuro avrebbe realizzato il sogno di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. La cantante ha già parlato in passato della sua quotidianità oltre le quinte e in assenza dei riflettori, ma oggi si mette a nudo: spiega come ha affrontato i momenti più difficili che la vita le ha riservato, tra cui il dolore per la perdita di un figlio e la sua malattia. “Oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a delle cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi”: la cantante si apre al pubblico e racconta i pensieri che la colpirono in quel momento buio. “Incolpavo lo stress per i mesi saltati”, aggiunge. Al suo fianco, ha avuto la famiglia ed in particolare il marito: “Claudio mi ha aiutato molto alla rinuncia della maternità”. Ma il supporto del marito è stato fondamentale anche quando, a 29 anni, ha scoperto di avere un disturbo congenito, la talassemia: “nel ’92 mi è successo di rischiare la vita. Avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando. Fui presa per i capelli”. Da questa esperienza, dichiara la cantante, ha riscoperto la voglia di ricominciare.

Donatella Rettore e le alternative alla carriera da artista

Conosciamo Donatella Rettore come una delle cantanti più note e frizzanti del panorama musicale italiano, ma i suoi studi erano volti a ben altro: “avevo scelto il linguistico” spiega. Il suo obiettivo era diventare interprete parlamentare, trattandosi di una professione che all’epoca era particolarmente richiesta. Se fosse andata male con la musica, avrebbe così avuto un piano B. Il suo talento non è però passato inosservato e quindi è riuscita nel suo intento: ha lavorato in teatro, in televisione e tutt’ora prosegue con i tuoi in giro per l’Italia. Infatti, sarà in Italia e farà alcune date europee, “ma il resto è top secret”, conclude. Non si sbottona sui ruoli che andrà a ricoprire in tv nei prossimi mesi. L’artista ricorda l’importanza del supporto della famiglia e a lei non è mancato: “mio padre era buono e di più!”, poi aggiunge “quando gli dissi che volevo fare la ballerina e cantare, lui era d’accordo. Anche mia madre era un’attrice delle commedie goldoniane”.

La rivalità con Marcella Bella e Loredana Berté

Ci si ricorda ancora di uno scontro tra Donatella Rettore e Marcella Bella ma si può parlare di un triangolo, tutt’altro che amoroso: anche con Loredana Berté, in base ai ricordi del pubblico che seguiva il Festival di Sanremo, non correrebbe buon sangue. Ad oggi e a distanza di molti anni dalle ultime voci di corridoio, la cantante spiega in prima persona cosa è accaduto realmente: “tra me e Marcella fu solo un battibecco durante un Festival di Sanremo”, mentre confessa che con Loredana Berté c’era competizione. “Ma eravamo anche amiche” confessa Donatella Rettore, tanto è vero che le ha scritto anche un pezzo.



