Donatella Rettore dopo l’operazione per il tumore/ “Peggio è passato, sono in casa”

Donatella Rettore sta vivendo un dramma nel dramma. La nota cantante è infatti stata operata per rimuovere un tumore al seno negli scorsi giorni, in piena emergenza coronavirus. “Ho ancora un po’ di febbriciattola – le sue parole in diretta tv a Storie Italiane, su Rai Uno – e la cosa che mi da più fastidio sono i bendaggi, ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti ma dai… è stato bellissimo l’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti, è bruttissimo stare in ospedale e sapere che dall’altra parte fanno i tamponi”. La Rettore spiega quindi nel dettaglio cosa le è successo: “Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di covid-19 che è una cosa che non si è mai vista”.

DONATELLA RETTORE: “STIAMO ATTENTI E NON FACCIAMO GLI STUPIDI”

E proprio sull’emergenza coronavirus: “Bisogna stare attenti e non fare stupidi o cretini, qui ci rimettiamo la pelle e l’economia. Sono stati bravissimi i veneti in questo frangente, in giro non c’è nessuno, devo davvero dire bravi e sono orgogliosa di essere veneta. E voglio anche dire di non abbandonare gli animali, anche perchè non sono portatori di virus”. La Rettore attualmente è a casa a Castelfranco Veneto in provincia di Padova: “Io ho voglia di muovermi ma adesso non posso, poi ho questa febbre e non va bene. Sono a casa e mi fate tantissima compagia. Mi sono vicine tantissime persone, come monica leoffreddi, simona ventura… è bello sentirsi amici fra artisti”. La cantante è convinta di aver superato il peggio: “Ne sono certa di esserne uscita”.



