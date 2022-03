Donatella Rettore e Ditonelapiaga/ Sanremo, disco d’oro, amori “Questione di chimica”

Ospiti direttamente dall’ultima edizione del Festival di Sanremo quelli che Amadeus presenterà questa sera ai Soliti Ignoti. Donatella Rettore e Ditonellapiaga saranno le protagoniste della nuova puntata e cercheranno di indovinare il parente misterioso e conquistare il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. Le due artiste sono reduci da un grande successo, visto che la loro canzone “Chimica” ha conquistato il disco d’oro.

Il loro sodalizio musicale ha portato alla nascita anche di un’amicizia che ormai le lega da qualche tempo. Ma chi sono Rettore e Ditonellapiaga nella vita privata? Di certo è ben nota la situazione sentimentale della Rettore, che da anni è sposata con Claudio Rego.

Donatella Rettore e Claudio Rego stanno insieme da più di 40 anni, ma si sono si sono sposati solamente nel 2005. Il primo incontro risale nel 1977, in sala di registrazione, d’altronde va ricordato che anche lui è un musicista e autore di brani, alcuni anche della stessa Rettore. I due, però, non hanno figli: la Rettore ha raccontato in passato di aver vissuto un aborto oltre 20 anni fa. Nella vita privata di Ditonellapiaga, il cui vero nome è Margerita Carducci, al momento non c’è un grande amore se non la musica. È stata proprio lei qualche tempo fa a rivelare di essere al momento single e di avere ora come priorità la sua musica.

