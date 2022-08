Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno litigato?/ Ecco cos’è successo al realmente al Tim Summer Hits…

Donatella Rettore e Ditonellapiaga: il litigio tra le due sembrerebbe essere nato al Tim Summer Hits…

Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno litigato? La prima classe 55, artista irriverente e baluardo della musica italiana, la seconda invece cantante indie appena 25enne… Il duo inconsueto e insolito è stato in grado di conquistare il pubblico durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo con il singolo, ora disco di platino, Chimica. Recentemente però, sono circolati molti rumors su una possibile rottura tra le due cantanti, forse a causa di un litigio, forse per divergenze artistiche, sembrava certo che la chimica tra le due si fosse rotta.

Il gossip sulla rottura dell’amicizia e collaborazione tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga è esploso dopo la partecipazione, di entrambe, al Tim Summer Hits. In particolare gli spettatori hanno notato come, nella serata di giovedì sera, sia salita sul palco prima Ditonellapiaga esibendosi nel nuovo singolo e, su richiesta dei conduttori, in un breve pezzo, a cappella, di Chimica. E poi Donatella Rettore che, sul palco, ha portato un medley dei suoi successi: Kobra, Splendido Splendente, Lamette e… Chimica! I telespettatori dunque non hanno potuto che chiedersi come mai le due cantanti non si siano esibite sul palco insieme.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga: in realtà non si sono esibite la stessa sera al Tim Summer Hits…

A spegnere le polemiche e spiegare come siano andate realmente le cose è il sito AllMusicItalia il quale spiega che le due cantanti, in realtà, non si sono esibite lo stesso giorno sul palco del Tim Summer Hits: “Rassicuriamo tutti. Fan e non… Semplicemente le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, il 28 e 29 giugno, e sono andate in onda il 25 luglio e il 4 agosto creando però un mashup degli ospiti motivo per cui in realtà Ditonellapiaga e Rettore non erano presenti dal vivo la sera stessa ma sono apparse nella stessa puntata il 4 luglio”. Ecco finalmente la verità: la “chimica” tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga sembrerebbe dunque ancora esserci a tutti gli effetti!

