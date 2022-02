DONATELLA RETTORE E DITONELLAPIAGA CON “CHIMICA”/ “Incontro grazie alla canzone”

Ditonellapiaga ha fatto oggi il suo ingresso a Domenica In, nello spazio dedicato al talk sul Festival di Sanremo, dopo l’intervista a Donatella Rettore. La giovane cantante ha spiegato come è accaduto l’incontro con la grande artista: “Ci siamo incontrate tramite il testo. Io l’ho scritto ispirandomi alla Rettore, mio mito e grande musa ispiratrice. Non è vero che ho fatto una tesi su di lei. Come ci siamo trovate? Poi ho fatto sentire il pezzo alla discografica e mi ha detto che sembrava un pezzo della Rettore ma poi lo è diventato”.

Mara Venier ha voluto sapere qual è la sua canzone preferita della Rettore: “La mia canzone preferita di Donatella? Splendido splendente, ma ho anche molto apprezzato Cobra perché ha una tematica sensuale”. Donatella ha aggiunto: “Le voglio un bene dell’anima, lei mi dà tantissimo”, ha commentato. Ma è vero che hanno litigato? “Sai che ha fatto il filo a Claudio?”, ha replicato la Rettore. “E’ vero, c’è stata una notte di fuoco”, ha ammesso la giovane cantante. “E’ stato bello cantare subito insieme”, ha spiegato la Rettore, “mi avevano già parlato di lei ed anche Alessandro Preziosi mi aveva parlato bene di lei come attrice”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Donatella Rettore e Ditonellapiaga si godono il successo di “Chimica” dopo il Festival di Sanremo 2022. Il brano, anche se non ha brillato particolarmente nella classifica generale della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiane, è uno dei brani più passati in radio e più ascoltati sulle piattaforme streaming. “Chimica”, infatti, è alla posizione numero 12 della classifica brani più ascoltati di Sanremo su Spotify e alla posizione numero 9 nella top 100 singoli! Che dire: è davvero una questione di chimica quella tra l’irriverente Donatella Rettore e Ditonellapiaga che si godono il successo di un brano destinato ad infrangere diversi record.

Proprio la Rettore parlando del brano si è soffermata su una frase che ha molto colpito: “non mi importa del pudore, delle suore me ne sbatto totalmente”. La cantante ha precisato che da bambina ha fatto “le elementari e medie dalle suore. Sono stata tirata su da loro a suon di calci in culo e ceffoni, ma anche morbide carezze e consolazioni. Le suore ci sono state nella mia vita”.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga: Chimica è una hit in classifica

Da Sanremo 2022 alle classifiche di vendita. Il passato è stato davvero breve per “Chimica” di Donatella Rettore e Ditonellapiaga, tra le canzoni di maggior successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’obiettivo delle due cantanti è stato abbondantemente raggiunto. “Ci vogliamo divertire fino alla fine” – avevano detto le due durante la settimana sanremo precisando – “Chimica” è arrivata da altri: prima nascono i brani e poi volano dove devono. La collaborazione è nata a ottobre. Adesso, però, siamo amiche per la pelle e non possiamo fare a meno l’una dell’altra”.

La Rettore e Ditonellapiaga hanno raccontato come la chimica sia vera e non finta come malignavano in tanti. “La verità è che fra di noi c’è chimica vera tanto da aver inventato sul palco anche una coreografia improvvisata” – ha detto Rettore, mentre Ditonellapiaga sul brano ha aggiunto “è un pezzo irriverente come Rettore che è sempre stata irriverente in maniera positiva. È stata l’apripista di una trasgressione che dovrebbe essere normale ma che viene percepita come tale”.



