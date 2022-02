Donatella Rettore e Ditonellapiaga, siparietto con Elisa nel backstage/ “Era nel panico”

Donatella Rettore e Ditonellapiaga si scatenano in conferenza stampa, dopo la travolgente esibizione nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con il brano Chimica. L’intesa tra le due appare stellare, dentro e fuori dal palco, in barba ai rumors su una presunta lite in stile Morgan e Bugo. Fumantine e audaci, fiere di aver fatto “scandalo” come avevano promesso alla vigilia. Le emozioni sono molteplici, soddisfazione e divertimento prevalgono il giorno dopo il loro debutto in questa edizione. Per le due cantanti la sfida con se stesse è già vinta, anche se non nascondono la sana ambizione di progredire quando precisano di non essere a metà classifica, bensì nella parte alta della graduatoria. E chissà che un piazzamento nobile al Festival non possa prolungare la vita di questa straordinaria coppia.

Alla domanda sul futuro hanno lasciato ogni porta aperta, anche se prima Donatella Rettore e Ditonellapiaga si concederanno una vacanza a Cuba. Da noi interpellate sul Festival, in merito alla preparazione, Ditonellapiaga spiega: “Abbiamo chiaramente fatto le prove, di base ci siamo sostanzialmente divertite molto, dietro il palco chiacchieravamo”. “Ci siamo divertite a far le prove”, precisa Donatella Rettore, sottolineando con fierezza lo spirito fresco e spensierato della loro interpretazione. E poi ci rivela un simpatico siparietto con Elisa nel backstage: “Elisa è venuta da noi e ci ha chiesto: ‘ma voi non avete la salivazione azzerata?’. Noi invece non vedevamo l’ora di andare sul palco, di fare e di cantare. Erano tutti emozionati. Essere in due è molto bello. E questo Festival di Sanremo ce lo vogliamo godere tutto” , conclude Rettore.

