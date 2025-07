Tanti auguri a Donatella Rettore, che oggi compie 70 anni: la straordinaria carriera, la malattia e la vita privata al fianco del marito Claudio Rego

Donatella Rettore compie 70 anni: la lunga carriera e i grandi successi

Oggi, martedì 8 luglio 2025, è un giorno davvero speciale per Donatella Rettore che compie 70 anni e raggiunge un importante traguardo di vita. Antidiva per eccellenza, artista ironica, graffiante, tagliente e spesso controcorrente, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica grazie al suo stile irriverente ed originale soprattutto a cavallo tra gli anni ’70 e ’80. Nata nel 1955 a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, inizia a fare musica da piccola formando I Cobra, il suo primo complessino, e successivamente si trasferisce a Roma dopo la maturità per diventare una cantante.

I primi passi nella musica risalgono al 1973, quando affianca Lucio Dalla nella sua tournée estiva, e nello stesso anno pubblica il suo primo singolo Quando tu. Negli anni successivi arrivano i primi grandi successi: Lailolà del 1976 ottenne ampi consensi a livello europeo, poi il 1979 è l’anno di Splendido Splendente. A seguire arrivano altri grandi successi della sua discografia, come Kobra e Lamette, e in carriera vanta la partecipazione a diverse edizioni del Festivalbar e del Festival di Sanremo.

Donatella Rettore, il marito Claudio Rego e la malattia

In merito alla vita privata di Donatella Rettore, sappiamo che è sposata da diversi anni con il marito Claudio Rego, professione musicista, Il loro primo incontro risale agli anni ’70, cui ha fatto seguito il matrimonio ed una lunga storia d’amore che dura tutt’ora. Anche se l’inizio non fu così promettente, come da lei raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera: “Al nostro primo incontro fu davvero maleducato. Disse: solo per il fatto di avere delle belle gambe pensi di saper cantare? I cori li facciamo noi che tu non sei capace. L’ho odiato subito, ho pensato: un gran cafone“.

Donatella Rettore inoltre porta con sé sin dalla nascita una malattia, la talassemia, che impedisce la corretta produzione delle proteine che compongono l’emoglobina provocando l’anemia. “Più dell’età che passa mi fa girare le scatole la talassemia di cui soffro fin dalla nascita“, ha raccontato l’artista sempre al Corriere della Sera. “Questa salute così precaria non mi ha mai aiutato, però ho sempre cercato di fregarmene“.