Grandissima gaffe a Ora o mai più 2025, con Loredana Errore che dopo essersi esibita con Marco Masini ne “La Notte” ha ricevuto un commento un po’ troppo spinto da parte di Donatella Rettore. La cantante di “Splendido Splendente” ha pronunciato la cosiddetta n-word: “Mi sembravi una ne**a”, ha detto dopo la performance di Loredana Errore. Non si è resa conto subito di aver fatto uno sfondone e si è corretta dicendo: “Volevo dire nera“. Loredana Errore, però non ha voluto giustificazioni: “Quella è una brutta parola“, le ha detto. I social sono scoppiati.

“Era da un po’ che non si sentiva un m*****e così eclatante in diretta tv Per ora non si è scusata ma ha tentato di mistificare con nera” ha dichiarato un utente su X. Successivamente, però, Donatella Rettore, che nel programma si sta rendendo protagonista di diverse polemiche, ha approfittato della sua esibizione con Carlotta per scusarsi di quella “G” in più, anche se la pezza è stata peggio del buco: “Io adoro le persone di tutti i colori”, ha dichiarato, quando anche dire “persona di colore” non è considerato linguaggio corretto al giorno d’oggi.