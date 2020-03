Donatella Rettore ha un tumore/ “Istologico andato male. Devo rioperarmi d’urgenza!”

Un annuncio shock quello fatto da Donatella Rettore nelle ultime ore. La nota cantante, con un tweet, ha comunicato ai suoi fan di doversi sottoporre urgentemente ad una nuova operazione a causa di un tumore. “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più”, ha esordito con riferimento alla crisi del coronavirus. Così ha continuato con parole allarmanti: “Mi hanno operato allo Iov (l’Istituto Oncologico di Vicenza, ndr). Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. – e conclude – Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”. La cantante 66enne ha dunque svelato ai suoi follower di essere stata recentemente operata per la grave malattia che la affligge ormai da tempo.

Donatella Rettore sta male: “Debbono rioperarmi in fretta”

Solo pochi mesi fa, Donatella Rettore, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha raccontato della sua malattia, la talassemia, scoperta all’età di 29 anni. Così aveva dichiarato: “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”. Ora la cantante deve purtroppo affrontare un nuovo grave problema di salute. Oltre al tweet, non ha però fornito ulteriori dettagli sull’imminente operazione. I fan, intanto, ammettono la loro preoccupazione sui social ma sperano di ritrovare Donatella più forte di prima.

BENE, VE LO DICO TANTO IN MEZZO ALLA BUFERA SARÀ SOLO UN TUONO IN PIÙ.MI HANNO OPERATO ALLO IOV. IERI HANNO AVUTO IL RISULTATO DELL'ESAME ISTOLOGICO E NON VA BENE . MI DEBBONO RIOPERARE E IN FRETTA. CIAO A TUTTI VI VOGLIO BENE . ABBIATE CURA DI CLAUDIO , ORSO , LUPO E COLLINS. pic.twitter.com/SIC963SGw0 — Donatella Rettore (@Rettore_) March 14, 2020





