Donatella Rettore, i gossip: innamorata da anni di Claudio Rego

Donatella Rettore è sposata da tantissimi anni con lo stesso uomo, del quale è innamorata da tutta la vita. Si tratta di Claudio Rego, che ha conosciuto nel 1977. Tra loro le cose non sono sempre andate bene: la cantante, infatti, ha lasciato intendere che da parte del marito ci sono stati dei tradimenti. Non lo ha detto apertamente ma le sue parole hanno fatto intendere proprio quello. Claudio Rego, infatti, come spiegato da Rettore, ha visto piangere la moglie, che ha aggiunto: “Certe cose non riesco a dimenticarle, i grandi dolori lasciano delle cicatrici che ogni tanto si riaprono e generano sangue”.

La coppia non ha mai avuto figli: “Forse dall’alto qualcuno ha deciso che non fossi pronta” ha spiegato Donatella Rettore, che però è convinto che suo marito Claudio sarebbe stato un papà splendido. Nonostante ciò, come dichiarato a Vanity Fair, è convinta che questo sia accaduto per un motivo, che c’è sempre quando “non accadono le cose”. I due, nonostante non siano arrivati bambini, hanno continuato il loro percorso di vita insieme, amandosi sempre in maniera importante nonostante qualche errore di percorso.

Donatella Rettore, i gossip: “La mia prima volta…”

Donatella Rettore ha passato la sua intera vita con il marito Claudio Rego, la quale è legata dal 1977. Il matrimonio è arrivato però solamente più tardi, nel 2005. Non si hanno dunque notizie di altri flirt della cantante, che ha passato tutti i suoi anni insieme al produttore, che collabora con lei anche professionalmente. I due non sono riusciti ad avere il figlio che tanto desideravano ma nonostante questo non si sono persi d’animo e hanno proseguito la loro vita insieme. Parlando invece della sua prima volta, qualche tempo fa la Rettore ha raccontato: “La mia prima volta è avvenuta a diciannove anni ed è stata una bella fatica. Ma si doveva fare, lui sarebbe poi partito e rimasto via a lungo”.