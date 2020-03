Donatella Rettore “il cancro? Non c’era tempo da perdere”/ “Non posso muovermi…”

Donatella Rettore torna a parlare del cancro ai microfini del settimanale Di Più. La cantante ha raccontato di essersi operata due volte al seno per rimuovere quel problema che pensava di aver superato. Dopo aver scoperto di dover nuovamente combattere contro il male, la Rettore ha spiegato di aver dovuto prendere rapidamente una decisione perchè non c’era molto tempo. “I medici mi hanno detto di non perdere tempo”, ha spiegato la Rettore che, dopo essere stata operata, è tornata a casa. La cantante non ha ancora superato tutto: ha ancora i bendaggi e qualche linea di febbre, ma tutto sommato sta bene anche se confessa di non potersi ancora muoversi. “Se lo faccio sudo e la ferita deve mantenersi asciutta per potersi rimarginare”, ha spiegato Donatella Rettore.

Donatella Rettore, parla l’amico Gennaro Marchese: “dopo l’operazione, ha trascorso due notti da sola”

A raccontare il momento difficile che ha affrontato Donatella Rettore è l’amico Gennaro Marchese che, al settimanale Di Più, ha spiegato che la cantante, dopo l’operazione, ha trascorso due notti da sola. “Dopo l’operazione, è stata due notti in una stanza da sola, senza quasi potere avere contatti con nessuno, se non con i medici che la tenevano aggiornata sulla sua condizione”, ha raccontato Marchese. L’artista, oltre ad aver dovuto fare i conti con il cancro, da quando aveva 29 anni, combatte anche contro la talassemia. L’amico Gennaro Marchese ha inoltre spiegato che la Rettore deve star molto attenta alla sua salute al punto che, prima ancora di essere operata per il cancro, trascorreva già le sue giornate in casa per l’emergenza coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA