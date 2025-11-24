Donatella Rettore racconta a La Volta Buona la grandezza di Ornella Vanoni e un simpatico aneddoto sul fronte sentimentale.

La scomparsa di Ornella Vanoni ha lasciato attoniti appassionati, affetti, colleghi; il cordoglio oggi raggiunge il picco nel giorno dei funerali e con omaggi che non conoscono confini dal punto di vista degli elogi, delle lacime e delle lodi. Partecipa all’ultimo saluto anche La Volta Buona che tra collegamenti, video e ospiti in studio rende onore ad una delle voce più emblematiche della storia musicale italiana. Spicca il simpatico e al contempo toccante ricordo di Donatella Rettore che, come da lei rivelato, non ha condiviso solo la passione per la musica con la compianta Ornella Vanoni.

“Secondo me Ornella Vanoni ci sta guardando e si sta facendo delle grandi risate”, inizia così Donatella Rettore in collegamento telefonico con La Volta Buona. Il sorriso è l’emblema della compianta cantante e solo così il ricordo può ergersi e diffondersi, all’insegna della gioia costante anche nei momenti di difficoltà. “Lei ironizzava sempre” – aggiunge Rettore – “Sapeva mettere il sorriso anche quando sembrava impossibile”.

Donatella Rettore a La Volta Buona: “Le sue canzoni sono eternità”

Non potevano mancare lodi ed elogi alla grande scia artistica che porta la firma di Ornella Vanoni: “Le sue canzoni sono eternità, posso dire che non ci mancherà perchè ci ha dato talmente tanto che la sentiremo sempre qui con noi”. Parole toccanti quelle di Donatella Rettore in collegamento telefonico con La Volta Buona; la cantante ha poi confessato un simpatico retroscena che, in linea con quanto detto in precedenza, ha regalato un sorriso agli ospiti in studio. “I miei ricordi con lei? Quando ci vedevamo scherzavamo molto sul fatto di aver avuto lo stesso fidanzato. Chi era? Non posso dire il nome e cognome. Non in contemporanea ovviamente, ci raccontavamo cose divertenti e aneddoti su questo amore in comune…”.