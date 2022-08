Donatella Rettore/ La paura dopo il Covid: “Devo stare attenta, sono fragile”

Rettore sarà protagonista della serata del Tim Summer Hits 2022: la cantante, veterana della musica italiana, sta dominando la scena col suo pezzo “Faccio da me” in coppia con Tancredi ma negli ultimi giorni è incappata nella disavventura del Covid. Come comunicato dalla stessa Rettore attraverso i suoi profili social, “Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela … vi abbraccio“.

Un messaggio che ha preoccupato non poco i fans vista anche l’età non più particolarmente verde dell’artista, ma nelle ultime ore sono arrivate notizie confortanti: “La febbre è passata, io devo stare attenta perché sono fragile ma ho fatto quattro vaccini” ha spiegato: si attenderà ora di vedere la cantante di nuovo sui palchi di tutta Italia in quello che è stato finora un 2022 particolarmente prolifico per Rettore, considerando anche la partecipazione a Sanremo con “Chimica“, cantata in coppia con un’altra giovane artista, Ditonellapiaga.

Rettore e l’amore della vita con Claudio

In una recente intervista, Donatella Rettore ha anche raccontato il rapporto con il marito, il musicista Claudio Rego, di due anni più grande, ripercorrendo la loro lunga storia d’amore sulle colonne del Corriere della Sera. “La verità è che una volta questo povero cristiano ha rischiato la vita per me” ha ricordato Rettore: “Io ero a Foggia, mi pare, per delle date, lui stava facendo il servizio militare. Si fece dare tre giorni di licenza, prese un treno e un treno dell’epoca, perché mica c’era l’alta velocità. Dopo ore di convoglio arrivò e scoprì che doveva farsi alcuni chilometri a piedi, perché i collegamenti con il posto dove stavo io erano rari. In campagna. Con dei cani randagi che a momenti lo sbranavano. Ho capito allora che era quello giusto“. E col marito Claudio Rettore ha anche affermato di aver vissuto la sua prima volta, ormai 45 anni fa, in quello che è stato nel corso di questi decenni sicuramente il più importante legame della sua vita.

Rettore, “Faccio da me” con Tancredi

Per Rettore il sodalizio con Tancredi è stato un altro modo per dare una sferzata a un anno come detto ricco di idee e nuove collaborazioni per la cantante. “Tancredi è preciso sul lavoro, ha una bella voce e soprattutto è molto carino“, ha spiegato Rettore parlando a Vanity Fair del suo nuovo partner musicale. E sul singolo “Faccio da me”, Donatella non ha rinunciato alla sua filosofia trasgressiva e di rottura che l’ha contraddistinta per tutto il corso della sua carriera. “Demandare agli altri comporta che facciano il loro meglio dimenticandosi, però, sempre qualche cosa. Preferisco sbagliare da sola e arrangiarmi: fare da sé è una cosa da imparare, anche perché nasciamo soli e ce ne andiamo soli. La prima persona di cui dobbiamo avere cura siamo noi, la nostra essenza“, così ha spiegato il senso del singolo che si sta rivelando tra quelli di maggior successo nell’estate musicale del 2022.











