Donatella Rettore, l’aborto e il figlio mai nato/ “Mentre facevo Sanremo lo persi”

Donatella Rettore: l’aborto e i problemi di salute

Donatella Rettore e il marito Claudio Rego, insieme da 45 anni, non hanno avuti figli, ma più di vent’anni fa la cantante ha avuto un aborto: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni. Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi”, ha racconto la cantante veneta qualche anno fa nel salotto di Domenica In. A Verissimo la Rettore aveva rivelato che il suo corpo non è mai stato molto regolare e che quindi aveva attribuito quel ritardo allo stress dovuto alla kermesse canora e al successivo tour. Chiacchierando con Mara Venier, l’artista ha spiegato perché non hanno cercato una nuovamente di diventare genitori: “Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci in più”.

CLAUDIO REGO, MARITO DONATELLA RETTORE/ "Se non ci fosse lui, io non volerei"

Donatella Rettore: l’adozione e l’amore dei fan

Donatella Rettore e Claudio Rego, in passato, hanno provato ad adottare un bambino: “L’adozione l’abbiamo provata, ma in Italia è sempre più difficile che in altri paesi. Mi chiedo perché, i bambini non devono passare per la burocrazia, quando si scopre che un genitore è in salute e ha possibilità di mantenere un figlio, quante carte bisogna fare?”, ha detto la cantante su Rai 1. Parlando con Silvia Toffanin, Donatella ha parlato ancora della sua mancata di maternità e di come il suo pubblico abbia in parte colmato quel vuoto: “Ho capito che in fondo di figli ne avevo tanti ed è il mio pubblico… io ricevo su Facebook, su Instagram, su Twitter tante confessioni di ragazzine e ragazzini che non sanno interagire con la made e con il padre, però con me parlano chiaramente e apertamente”.

Donatella Rettore/ "La morte di mio padre Sergio è stata una tragedia"DONATELLA RETTORE E DITONELLAPIAGA CON "CHIMICA"/ "Incontro grazie alla canzone"

