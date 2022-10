Donatella Rettore, l’aborto e l’assenza di figli/ “Ho un grande senso materno…”

Donatella Rettore e l’aborto: “Mentre facevo Sanremo persi il bambino“

La vita di Donatella Rettore ha dovuto fare i conti con grandissime soddisfazioni personali e importanti traguardi in musica, ma anche con alcuni difficili momenti. La cantante, che oggi pomeriggio si racconta ai microfoni di Serena Bortone nel programma pomeridiano di Rai1 Oggi è un altro giorno, ha infatti sofferto nella sua vita l’assenza di un figlio. In particolare l’artista ebbe un aborto tanti anni fa, durante un’edizione del Festival di Sanremo, e da quel momento non ha più avuto la possibilità di esaudire il desiderio della maternità.

“Mio figlio oggi avrebbe 23 anni” aveva rivelato in un’intervista a Domenica In. Con il marito Claudio Rego aveva dunque rincorso il sogno di diventare genitori, sogno spezzato dal triste episodio: “Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi“. Dopo l’improvvisa interruzione di gravidanza, la Rettore si trovò di fronte a un’altra difficoltà: “Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci più“.

Donatella Rettore: l’assenza di figli e le difficoltà legate all’adozione

Donatella Rettore, nonostante la vita l’abbia messa a dura prova, non ha mai realmente abbandonato il desiderio di diventare mamma e costruire una famiglia al fianco del marito Claudio Rego. Sempre nel corso dell’intervista a Domenica In, la cantante aveva parlato dell’ipotesi adozione e delle conseguenti difficoltà burocratiche: “I bambini non devono passare per la burocrazia, se un genitore è in salute e ha la possibilità di mantenere un figlio è fatta. Io sembro ma non sono pazza. Ho un grande senso materno, sono una persona responsabile, peccato“.

Nonostante il desiderio irrealizzato, Donatella Rettore in fondo ha già numerosi “figli”: i suoi fan, che da sempre la sostengono e la supportano e alla quale donano amore puro ed incondizionato. “Ho capito che di figli ne avevo tanti, il mio pubblico – aveva confessato – Sui social ricevo molte richieste da ragazzini che non riescono ad interagire con i genitori e con me sì. Così ho messo da parte il mio sogno. Ho pensato che qualcuno da lassù ha deciso che fossi solo del mio pubblico e non di una sola persona. Anche perché lo so, sarei stata una mammona“.











