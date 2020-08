Donatella Rettore/ Le sue canzoni: da “Kobra” a “Splendido Splendente”

Donatella Rettore torna protagonista nella nuova puntata di Techetechetè in onda oggi, giovedì 13 agosto 2020, su Raiuno. Il programma di video-frammenti diventato oramai un appuntamento imperdibile per milioni di telespettatori, questa sera è pronto ad omaggiare una delle artiste più ribelli e sorprendenti della musica italiana. Si tratta Donatella Rettore che con le sue canzoni si è imposta nella musica leggera italiana conquistando le classifiche di vendita e diventando una vera e propria icona. Alzi la mano chi non ha cantante una volta nella vita “Splendido splendente” oppure “Kobra”, senza dimenticare altri brani come “Dammi una lametta” fino a “Di notte specialmente”. Una straordinaria carriera quella della Rettore che però recentemente è stata scossa da alcuni problemi di salute dell’interprete che sui social lo scorso marzo ha annunciato di avere un uomo. “Bene, ve lo dico. Tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov, l’Istituto Oncologico di Vicenza. Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene” ha scritto la cantante che è stata letteralmente travolta da messaggi di affetto e coraggio da parte dei fan e dei colleghi.

Donatella Rettore come sta oggi?

“Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora è già scosso di suo, e di Orso, Lupo e Collins” ha aggiunto Donatella Rettore che ha voluto poi scrivere un pensiero per l’amatissimo marito Claudio Rego e per i animali. Per fortuna pochi giorni dopo è stata proprio la Rettore a rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: “ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non ci credevo. Siete stati meraviglioso. E’ stato spiazzate! Ma adesso più di prima, abbiamo bisogno d’amore specialmente di darlo. Stiamo cambiando, eravamo al top per odio e cattiveria. Love & Peace, Dada”. Parole di grande incoraggiamento quelle scritte dalla cantante che durante l’ultima ospitata a Domenica In da Mara Venier ha rivelato di essere malata da 29 anni di talassemia: “devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”.



