Donatella Rettore, malattia: “Ho avuto paura di morire”/ Il ritorno sul palco dopo la dura battaglia

Se la considerate solamente come icona sexy e pop sbagliate e non di poco: Donatella Rettore, tra hit da Festivalbar e successi al jukebox, ha nella sua carriera raccontato un’Italia controversa, ha denunciato stili di vita e maschilismi, ha fatto del suo personaggio una nemesi per tutti coloro che hanno sempre visto e voluto la donna come un bel giocattolo. Donatella Rettore, è indubbio, è molto bella, ma, parafrasando un’illustre collega, ‘oltre le gambe c’è di più’, tanto di più e avrà a disposizione una ghiotta occasione di dimostrarlo all’interno dello show live ‘Arena Suzuki ’60 ’70 ’80’, un bel ricordo sonoro di quegli anni magici condotto da Amadeus.

Dopo il successo del 25 settembre, Rai 1 conferma la doppia serata e Donatella Rettore sarà sicuramente una delle protagoniste di rilievo dello spettacolo in onda il 2 ottobre sulla principale delle reti Rai. Ma che è successo in questi anni alla bella Donatella Rettore? Non sono più i suoi anni, questo è vero, ma le comparsate televisive o gli inviti a show estemporanei dedicati agli anni ’80 l’hanno spesso vista protagonista perché Miss Rettore ha uno stuolo di fans storici, e nuove leve del pensiero ‘rettoriano’, che la seguirebbero ovunque.

Sanremo 2021 ha vista Donatella Rettore ancora una volta sotto i riflettori e al centro di applausi sinceri, quando, duettando al fianco de La Rappresentate di Lista con il suo brano forse più celebre, ‘Splendido, splendente’, ha infiammato l’Ariston sia per la bellezza delle sue gambe ancora invidiabili, sia per la sua voce ben curata e inconfondibile, ma, soprattutto, per una personalità che non le è mai mancata, mai schiava ma dominatrice dello star-system.

Negli ultimi anni ogni tanto Donatella Rettore torna come tornano i fantasmi che non vogliono abbandonare, come tornano i cari amici, e lei lo è, come tornano i pensieri felici e i ricordi di generazioni spensierate. L’abbiamo quindi apprezzata anche umanamente in ‘Tale e quale show’ su Raiuno, spettacolo nel quale ha imitato le sue illustri colleghe e amiche Patty Pravo, Gabriella Ferri e Caterina Caselli. Tre puntate al fulmicotone per la Rettore che, purtroppo, in quel 2017 dovette abbandonare la trasmissione per motivi di salute. Cinque anni fa è infatti iniziato il suo calvario personale, prima con una neoplasia maligna, in seguito, motivo dell’abbandono dello show, vittima di un’infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie superiori. In una intervista al quotidiano Il Giornale parlando della sua malattia ammise “ Sulle prime ho avuto paura, non sapevo se ne sarei uscita viva. Sia la prima volta, quando mi hanno detto ‘Dobbiamo togliere un sassolino dal seno’, sia la seconda quandomi hanno spiegato che dovevo fare un altro intervento perché il tumore era maligno e c’era il rischio di sviluppare metastasi “.

Ora Donatella Rettore sta meglio, così ci garantisce, quindi l’attendiamo per amarla ancora un po’ all’Arena Suzuki, sperando che, nelle domande di Amadeus, scopriamo un momento felice dal punto di vista della salute per la nostra Donatella. Fortunatamente l’amore non l’ha mai abbandonata, al centro sin dalla fine degli anni ’70 di una storia che continua sino ad oggi, quella con il suo grande batticuore, Claudio Rego, con il quale ha anche scritto alcuni dei suoi successi.



