Donatella Rettore/ “Marcella Bella mi diede della pazza, ora è mia sorella..”

Donatella Rettore oggi sarà ospite nel salotto di Verissimo ma non da sola per ripercorrere i momenti salienti della sua carriera bensì per raccontarsi insieme a quella che adesso definisce sua sorella, Marcella Bella. Le due sembrano aver dimenticato quello che è successo un tempo tra loro, di quando proprio la siciliana diede della ‘travestita’ alla sua collega perché ‘era una pertica di 1.80′ e senza forme e anche quando le diede letteralmente della pazza, le due si sono incontrate in un programma e dopo una lunga carriera piena di successi, sono riuscite a mettere da parte tutto quello che è successo. La stessa Marcella Bella rivela: “Donatella è una grande provocatrice ed io sono una che s’infiamma in un attimo. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, anche perché tra noi non c’è mai stata rivalità professionale. Forse era un po’ prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock”.

Donatella Rettore pronta a denunciare Marcella Bella un tempo?

A quanto pare la loro amicizia è poi nata dopo la partecipazione ad un programma televisivo e a quel punto Donatella Rettore ha deciso di mettere tutto da parte, anche quel momento in cui è stata ad un passo da denunciarla: “Nel corso di una trasmissione ci siamo scoperte e abbiamo iniziato a frequentarci, tanto che poi l’ho invitata a cantare sul palco con me per festeggiare i cinquant’anni della mia carriera. Ora è riuscita addirittura a farmi diventare animalista come lei”. Cosa riveleranno le due sulla loro carriera e sulle loro ostilità private (in cui sembra ci sia di mezzo anche Vasco Rossi)? Lo scopriremo tra qualche ora a Verissimo.

