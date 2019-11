Donatella Rettore/ “Mia madre diceva che dovevo vergognarmi, ho sofferto ma…”

E’ Donatella Rettore l’ospite in chiusura di puntata settimanale de La Vita in Diretta andata in onda questo venerdì 29 novembre. Ad intervistarla, divertendosi con lei e cantando sulle note di “Splendido splendente”, che oggi festeggia 40 anni, è stata Lorella Cuccarini, padrona di casa della trasmissione pomeridiana di Rai1. Il suo look è come sempre pazzesco, sempre trasgressivo e per nulla ripetitivo. In un filmato sono stati riassunti i momenti salienti della sua carriera con l’evoluzione degli anni, dal 1974 ad oggi. Tornati in studio la Rettore ha commentato, dopo aver riascoltato “Lamette”: “La prima giovane showgirl che l’ha cantata è stata Lorella Cuccarini in un Fantastico, io ero pazza di te”. Ma i look sempre pazzeschi, sono sempre stati ideati dall’artista? “Delle volte mi sono affidata a stilisti”, ha spiegato, “ma è sempre partito da me, “Kamikaze”, “Lamette”, sempre partiti da me. Alcune volte ho trovato persone che esasperavano con mantelli…”, ha confessato.

Nel corso della sua carriera, Donatella Rettore è mai stata censurata? “Sì, mi è capitato. Avevo scritto “Cobra”, una professoressa siciliana si scandalizzò per questo e sequestrò il disco ai ragazzini. Poi è stato dissequestrato”, ha rivelato la cantante, oggi ospite de La Vita in Diretta. Quindi la Rettore ha spiegato come i suoi genitori hanno reagito alla sua arte: “Quando ero in tv mia mamma la spegneva, mio padre andava a guardarmi al bar”, ha confidato alla Cuccarini. “Mia madre diceva di andarmi a vergognare, io ci ho sofferto un pochetto ma lei, che era un’attrice goldoniana, non capiva. Diceva ‘non posso accendere la tv che vedo le cosce’ di mia figlia. Quando si è ammalata mi ha detto che sono sempre una bella ragazza…”. Donatella ha iniziato a cantare giovanissima, a partire dall’età di 3 anni. “Mia madre mi veniva a trovare nelle parrocchie, è lì che si forma l’artista, con la gavetta. Le miei soddisfazioni me le sono prese. Avevo i miei fan in Triveneto”, ha commentato. Oggi festeggia i suoi 40 anni di carriera, ma qual è stato il momento in cui la sua vita è stata “Splendida splendente”? “Quando Elton John mi ha chiamato a Londra”, ha chiosato.

