Donatella Rettore, “Non ho mai praticato autoerotismo”/ La rivelazione hot…

Donatella Rettore hot. In un’intervista al Corriere della Sera la cantante ha svelato dei retroscena inediti sul rapporto con il marito Claudio Rego. I due stanno insieme dal 1977 anche se si sono sposati solo nel 2005. E pensare che quando si conobbero i due si erano anche antipatici. Donatella Rettore ha raccontato di aver conosciuto Claudio in sala di incisione. Tra loro però ci fu subito un battibecco tanto che la Rettore con l’ironia che la contraddistingue disse subito che tra loro non ci sarebbe mai stato nulla: “Mi disse: “Ahò, ma che vieni a fa, i cori?”, o una cosa simile. Mi infuriai e dissi a me stessa: “Con questo qui mai, manco una cena”.

Claudio fa mea culpa e dice di essersi comportato da cafone. Le cose tra loro cambiarono tanto che Donatella ha svelato che per raggiungerla, Claudio una volta rischiò la vita: “La verità è che una volta questo povero cristiano ha rischiato la vita per me. Io ero a Foggia, mi pare, per delle date, lui stava facendo il servizio militare. Si fece dare tre giorni di licenza, prese un treno e un treno dell’epoca, perché mica c’era l’alta velocità. Dopo ore di convoglio arrivò e scoprì che doveva farsi alcuni chilometri a piedi, perché i collegamenti con il posto dove stavo io erano rari. In campagna. Con dei cani randagi che a momenti lo sbranavano. Ho capito allora che era quello giusto”.

Donatella Rettore e Claudio Rego, come mai si sono sposati tardi?

Donatella Rettore non ha mai praticato l’autoerotismo. La cantante ha spiegato di non averne mai avuto bisogno considerando che da 45 anni fa coppia con Claudio Rego: “Non ne ho mai avuto bisogno. E poi, scusa, stiamo insieme da quarantacinque anni, certo, abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma siamo sempre stati una coppia, che bisogno avrei avuto di fare da me?”. Donatella Rettore è sempre stata trasgressiva nei suoi testi eppure ha confidato che la prima volta è stata proprio con il marito: “Ma con Claudio, 45 anni fa. Punto”.

Il matrimonio con Claudio è avvenuto solo qualche anno. Donatella ha spiegato il perché di questa scelta: “Perché stavamo insieme da tanto, i figli non sono arrivati, io sono pure talassemica, un giorno gli dissi: “Senti, sposiamoci e non se ne parli più”. C’è un che di macabro e fatalista in me, a dispetto della mia energia e dei miei look. Pensi che ho fatto testamento quasi vent’anni fa”. Donatella Rettore e Claudio Rego hanno optato per una cerimonia in un convento francescano e presenti c’erano due ospiti d’eccezione: “Invitati d’onore, Elvis e Leone, i nostri cani”.











