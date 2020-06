Donatella Rettore: “Operata 2 volte per tumore al seno”/ “No sintomi, ora sto bene”

Pubblicità

Nel salotto televisivo de “La Vita in Diretta”, l’artista Donatella Rettore ha raccontato il dramma che ha vissuto recentemente per quanto concerne la sua salute. Lei ora dichiara: “Sto bene, benissimo”. Ma è reduce da due interventi chirurgici subìti in pochissimo tempo a causa di un tumore. “Sono andata a fare una visita di controllo a gennaio e mi hanno trovato un nodulo al seno, nonostante a luglio la mammografia avesse dato esito negativo. Ero totalmente senza sintomi. Quando siamo andati io e mio marito all’istituto oncologico veneto eravamo 20 donne, sole. Ci chiamavano con il nostro fagottino in mano e non sapevamo se avremmo rivisto le nostre famiglie”. Nel corso della diretta è intervenuto il marito Claudio, parlando della loro vita di coppia e confermando che l’amore che li lega è “litigarello”, ma per argomenti futili, come ad esempio il quantitativo di cibo da somministrare al loro cane. Le ha chiesto di sposarla nel 1977, ma le nozze sono arrivate nel 2015. “All’epoca lei mi rispose: perché?”. Così l’uomo è rimasto spiazzato e i fiori d’arancio sono arrivati in maniera tardiva, esattamente come la pace fra Donatella Rettore e Marcella Bella, giunta dopo alcuni anni. “È stata la prima a telefonarmi quando ho saputo dell’operazione, era preoccupata per me e ha cercato di rassicurarmi”.



