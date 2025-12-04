Donatella Rettore senza filtri a La Volta Buona, dalle parole su Giorgia alle stoccate per Donatella Milani e Diego Dalla Palma.

E’ una Donatella Rettore incontenibile nel salotto de La Volta Buona; la cantante si è sempre dimostrata schietta, artisticamente e nel quotidiano, senza peli sulla lingua quando si tratta di dire la sua e di concedersi il diritto di replica su temi discussi. Nel salotto di Caterina Balivo viene appunto incalzata su alcune vicende che riguardano il suo nome: dal quasi ‘dissing’ con Giorgia al rapporto con Donatella Milani, passando per le velenose dichiarazioni di Diego Dalla Palma alle quali ha replicato in modo particolarmente piccato e pungente.

Rettore parte proprio da Giorgia – la mamma, Elsa, tra l’altro era ospite di giornata – e fa un passo indietro rispetto a quanto si è detto e scritto nelle settimane precedenti. “Perchè tutte le volte che si parla di certi nomi arrivano tutti? Mamma, papà, zia…”, inizia così la cantante per poi chiarire meglio quello che era il suo ragionamento fin dagli albori: “Non ho detto nulla di che, solo che è sopravvalutata… Mi sono pentita di averlo detto, assolutamente; anche perchè sono sua amica ed è bravissima”.

Molto più tenui le parole per Giorgia a dispetto di quanto detto invece in seguito su Donatella Milani, a La Volta Buona il pensiero di Donatella Rettore è netto sulla collega: “Ma se la ricordano ancora?”, e quando incalzata sulla possibilità di cantare con lei non usa mezze misure per negare la collaborazione. “Se imparasse a cantare… Anche se insegna canto non vuol dire che lo sappia fare!”.

A ruota libera Donatella Rettore – sempre a La Volta Buona – anche quando si tratta di replicare ad un commento pungente di Diego Dalla Palma che l’avrebbe definita: “Una delle persone più stupide che abbia mai conosciuto”. La cantante spiazza la stessa Caterina Balivo per i toni e le argomentazioni della sua replica: “Meglio essere stupidi che falsi e cattivi, quindi ha ragione; meglio non dargli torto, per carità. Poi ha detto che vuole morire subito, quindi…”. La replica poi prosegue: “Perchè lo dice? Forse perchè una volta ero malata e non sono andata in una sua trasmissione, però meglio non andare contro di lui, ai matti bisogna dare ragione…”.

