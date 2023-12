Donatella Rettore: “Per la mia carriera ho pagato un prezzo altissimo”/ “Sempre sentita una sopravvissuta”

Donatella Rettore, sorpresa a Fiordaliso al Grande Fratello: “Ho pagato un prezzo alto per la mia carriera”

Donatella Rettore, insieme a Mietta, sarà tra gli ospiti della puntata di questa sera del Grande Fratello per fare una sorpresa all’amica e collega di sempre Fiordaliso. La 68enna veneta è un’icona della musica italiana eppure lei stessa in molte interviste ha ammesso di aver pagato un prezzo altissimo per il successo: “La lontananza dai miei genitori. Sono andata via dopo il liceo, e mi è costato molto” Inoltre ha aggiunto che quando la madre stava male e lei avrebbe voluto assisterla e starle vicino il più possibile, i suoi discografici di allora le impedirono di saltare le serate già in programma.

Donatella Rettore nei mesi scorsi ha preoccupato non poco i suoi fan per un video pubblicato sui social in cui si era appena operata al tunnel carpale. L’operazione è di routine ma l’artista icona degli anni ’80 è un’ex paziente oncologica operata per ben due volte al seno ed inoltre, da quando a 29 anni, soffre di talassemia. Ecco perché il video in cui appare con una coperta termica provata e ancora segnata dall’anestesia ha destato paura e preoccupazione. Per fortuna nel corso delle settimane successive la cantante si è ripresa completamente.

Donatella Rettore si confessa a cuore aperto: “Mi sento una sopravvissuta”

Figlia unica, Donatella Rettore da piccola ha sofferto la solitudine perché non ha mai avuto dei compagni di giochi. La madre in realtà purtroppo subii quattro aborti. “L’unica che è sopravvissuta sono io. Mi sono sempre sentita così: una sopravvissuta” ha confessato la cantante. Il rapporto con la madre è sempre stato piuttosto turbolento. La donna aveva troppe aspettative sulla figlia, voleva che primeggiasse e qualsiasi cosa faceva non le andava bene. Solo nell’ultimo periodo le due si sono chiarite e capite, dopo la morte del padre per un infarto vedeva la madre sempre più piccola e indifesa.

Donatella Rettore è sposata con Claudio Rego ma la coppia non ha avuto figli. A chi le chiede perché non è diventata madre risponde che ci hanno provato ma non era destino che succedesse. Aggiungendo che quasi certamente il marito sarebbe stato un ottimo padre. Sul marito, invece, in un’intervista ha rivelato: “È molto importante per me, anche se continuo a conservare la memoria dei suoi errori. Siamo insieme dal ‘77, mi ha vista piangere e, purtroppo, certe cose non riesco a dimenticarle”











