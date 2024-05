Donatella Rettore, perché non ha figli e vita privata/ Dall’aborto alla mancata maternità

Donatella Rettore, perché non ha figli e la vita privata: il dolore dell’aborto

Donatella Rettore, oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1, è una delle più istrioniche personalità del mondo della musica e dello spettacolo. Ma, di pari passo con una carriera fatta di grandi successi, c’è anche una vita privata al fianco del marito Claudio Rego, conosciuto nel 1974 e con il quale si è instaurato un sodalizio anche artistico oltre che sentimentale. La coppia sta insieme da circa 50 anni ed è legata da un amore indissolubile, ma anche da un rimpianto che ha spesso abbattuto la cantante: la mancata maternità.

Talassemia e tumore al seno, malattie Donatella Rettore/ "Salvata dallo IOV nella pandemia: fate prevenzione"

Ma perché Donatella Rettore non ha figli? La cantante aveva soltanto sfiorato il sogno di diventare mamma, sogno infranto da un aborto che la colpì proprio durante una sua partecipazione al Festival di Sanremo, come da lei rivelato in una passata intervista a Domenica In: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni; mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi“. Dopo il doloroso episodio, la cantante non ha più avuto la possibilità di avere figli per un motivo preciso: “Io e Claudio stiamo insieme da 43 anni. Non ci è riuscito di fare un figlio per il semplice fatto che io sono talassemica e quando abbiamo sviscerato questa cosa abbiamo capito che era meglio non provarci più”.

Donatella Rettore, rivela sul marito Claudio Rego:"Il primo incontro è stato catastrofico"/ "Ci siamo odiati"

Donatella Rettore e il sogno di maternità: la difficile ipotesi adozione

Donatella Rettore ha così svelato perché non ha figli e, pur di fronte alla difficile accettazione della realtà, ha sperato sino all’ultimo di esaudire il desiderio di diventare mamma. La cantante, sempre durante una vecchia chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, rivelò di aver addirittura pensato alla strada dell’adozione: “I bambini non devono passare per la burocrazia, se un genitore è in salute e ha la possibilità di mantenere un figlio è fatta. Io sembro ma non sono pazza. Ho un grande senso materno, sono una persona responsabile, peccato…”.

DUETTO LA SAD E DONATELLA RETTORE, COVER LAMETTE/ "È un urlo generazionale" (Sanremo 2024)

Alla fine, però, l’artista ha accettato la realtà e ha “adottato” i suoi fan, sempre presenti al suo fianco nel corso degli anni, come rivelato in una vecchia intervista a Verissimo: “Ho capito che di figli ne avevo tanti, che erano il mio pubblico. Sui social ricevo tanti messaggi di ragazzi che non riescono a interagire con la madre o il padre, e con me invece parlano apertamente“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA