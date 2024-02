Donatella Rettore, retroscena su Loredana Bertè: “Mi ha portato in Tribunale”/ Tensione a Sanremo 2024?

Loredana Bertè e Donatella Rettore, reunion a Sanremo 2024 ma spunta un retroscena: sono finite in tribunale

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2024, gli artisti in gara si cimenteranno con le cover ed molti di loro per l’occasione hanno deciso di farsi accompagnare da artisti di tutto rispetto. Per esempio i La Sad proponendo il brano di Lamette hanno scelto di duettare con l’interprete di quella canzone, Donatella Rettore. Tuttavia, in queste ore già si mormora di possibili tensioni tra Donatella Rettore e Loredana Bertè. Le due artiste con talento e grinta da vendere da molti anni sono rivali e di recente la Rettore ha rivelato un retroscena choc: Loredana Berté l’ha querelata.

Nel dettaglio, è stata la stessa Donatella Rettore a rivelare cos’è successo con Loredana Bertè in un’intervista concessa a Leggo datata 2019: “Siamo sempre state diverse. È lei che si sente una mia rivale. Per me è tutto chiuso. Anzi quest’anno a Sanremo se avesse vinto sarei stata pure contenta. Eravamo amiche. Poi mi ha chiamato in causa. Io dissi che evidentemente era invidiosa del mio primo posto in classifica. Da lì in poi mi ha detto di tutto, al punto che fui costretta a dirle ‘Io con te non parlo più’. In tribunale tutto chiuso perché i giudici non potevano perdere tempo con due cretine.”

Sanremo 2024, tensioni tra Loredana Bertè e Donatella Rettore? Le origini della rivalità

Sembra proprio che tra Loredana Bertè e Donatella Rettore non scorra buon sangue ma quando ha avuto origine la loro rivalità? Anche in questo caso a rivelare le origini delle tensioni è stata Donatella Rettore in un’intervista concessa a La Stampa: “È una cosa che si è inventata Loredana, poi ha continuato a crederci ed è diventata una realtà. Ma io non mi sento assolutamente in competizione, anzi se lei vuole facciamo pure un duetto adesso, sono disponibilissima” E poi ancora ha aggiunto che addirittura quando si incontrano è lei a cambiare strada.

Insomma, vista l’aria che tira dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024 chissà se dopo il ‘dissing’ di Russell Crowe a John Travolta non ci scappi anche qualche scaramuccia o un lieve scontro. Del resto la musica italiana e non solo è piena di dive che poco si sopportano da Ornella Vanoni che solo pochi giorni fa ha attaccato Rosanna Fratello all’eterno scontro Lorella Cuccarini ed Heather Parisi.











