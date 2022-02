Donatella Rettore: “Sanremo? Mi piace Ermal Meta”/ Gaffe in diretta: “Non è in gara…”

Donatella Rettore è intervenuta in qualità di ospite e in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, nella mattinata di martedì 1° febbraio, a poche ora dal via del Festival di Sanremo 2022. Insieme a lei c’era anche Ditonellapiaga, con la quale ha parlato della loro partecipazione alla kermesse canora matuziana: “Noi siamo le sveglie del Festival, siamo quelle che tengono su un po’ la situazione. Non siamo a Sanremo per vincere, ma per rallegrare gli animi. Siamo le animatrici del Festival di Sanremo. Per noi vincere significa divertire, fare ballare la gente a casa rimasta in clausura per tutto questo tempo”.

Donatella Rettore intona canzone Sanremo 2022/ Video: terrore su volto Ditonellapiaga

DONATELLA RETTORE, SCIVOLONE SU ERMAL META: “NON C’È…”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Donatella Rettore con Ditonellapiaga ha riferito di avere ascoltato “tanti bei pezzi” durante le prove generali al teatro “Ariston”: “Irama, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Elisa… Tutti bravissimi. Poi c’è Achille Lauro, che sembra un ragazzino cresciuto. Ha una testina piccola piccola ed è lungo lungo lungo…”. Poi, spazio a una piccola gaffe: “Mi è piaciuto molto anche Ermal Meta…”. Peccato che l’artista non sia tra i concorrenti di questa edizione del Festival di Sanremo e Ditonellapiaga, ridendo, gliel’ha fatto notare: “Non c’è…”.

LEGGI ANCHE:

Ditonellapiaga e Donatella Rettore con “Chimica" a Sanremo 2022/ Significato e l'attacco alle “Suore cattive”Donatella Rettore e Ditonellapiaga/ "Noi, le più spudorate di Sanremo 2022"

© RIPRODUZIONE RISERVATA