Donatella Rettore sbotta prima del duetto con La Sad Sanremo 2024: “Cervelli spenti”/ C’entra testo del brano

Donatella Rettore sbotta prime del Festival di Sanremo 2024: “Ragionare è difficile di questi tempi”

Mancano poco più di 48 ore al debutto del Festival di Sanremo 2024 ed in queste ore la cantante Donatella Rettore è sbottata sui social proprio con riguardo al duetto che farà con la giovane band dei La Sad. Nelle scorse settimane era stata l’artista stessa a rivelare che sarebbe stata ospite nella kermesse canora e pochi giorni dopo Amadeus aveva annunciato che Donatella Rettore duetterà con La Sad nella serata delle cover con il brano Lamette. Tuttavia, alcune critiche e dichiarazioni sull’accostamento hanno scatenato il malumore della cantante.

Ed in queste ore Donatella Rettore ha perso la pazienza sui social: “AVETE LETTO IL TESTO DI “AUTODISTRUTTIVO” DEI LA SAD? EVIDENTEMENTE NO, ALTRIMENTI ANCHE AL CERVELLO PIÙ SPENTO SAREBBE SEMBRATO OVVIO CHE LA CANZONE CHE MEGLIO POTEVA SUPPORTARLO NON POTEVE CHE ESSERE “LAMETTE”! RAGIONARE E’ DIFFICILE DI QUESTI TEMPI! “AUTODISTRUTTIVO” PARLA DEL DISAGIO DEGLI ADOLESCENTI , DELLA SOLITUDINE IN CUI SI PERDONO… DIETRO ALLE CRESTE COLORATE … DISAGIO E SOFFERENZA. GRAZIE DI AVERMI LETTO ! BUONA DOMENICA, RETTORE!”

Polemiche sui La Sad a Sanremo 2024, Donatella Rettore su tutte le furie

Ben prima della presentazione del testo e dell’esecuzione del brano del Festival di Sanremo 2024 i La Sad sono finiti al centro di aspre polemiche. La band è stata accusata di scrivere testi misogini e sessisti particolarmente attenzionati in questo periodo storico in cui si parla di violenza sulle donne e femminicidi. E non è tutto perché anche alcune loro dichiarazioni hanno fatto storcere il naso a molti: “Non bisogna demonizzare la droga. Se ogni tanto la usi per divertirti con gli amici o perché in quel momento ne senti l’esigenza ci sta.”

Al Festival di Sanremo 2024 i La Sad portano il brano Autodistruttivo, che parla di disagio giovanile. Mentre nella serata delle Cover di venerdì 9 febbraio saranno accompagnati sul palco da Donatella Rettore e si cimenteranno in uno dei suoi brani più iconici Lamette. Su tutte le bufere e le polemiche che hanno investito il giovane gruppo ma anche sul pregiudizio nei loro confronti, la cantante è sbottata su Instagram con un post al veleno.













