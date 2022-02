Donatella Rettore torna a Sanremo 2022/ Chi è, carriera, vita privata e brani più celebri

DONATELLA RETTORE AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “CHIMICA” IN COPPIA CON DITONELLAPIAGA

Donatella Rettore torna al Festival di Sanremo 2022 e lo fa con Chimica che canterà insieme a Ditonellapiaga. Insieme alla giovane artista ha parlato alla Rai dichiarando di essere molto contenta di collaborare con lei, dal momento che la trova una ragazza molto capace e brava, e di essere soddisfatta dell’incontro di queste due generazioni e di come si arricchiscano a vicenda.

Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore/ "Primo incontro fu catastrofico"

Non rimane, quindi, che attendere l’inizio del Festival di Sanremo 2022 per ascoltare finalmente il brano da loro presentato al pubblico italiano e per veder cantare su un unico palco queste due personalità molto energiche e scatenate, unite dall’amore per la musica e dalla voglia di divertirsi, pur facendo parte di due generazioni totalmente differenti, che però, con questo brano Chimica, hanno trovato un punto in comune e d’incontro.

Malattia Donatella Rettore: doppia operazione per tumore al seno/ "Peggio è passato, testimonio la vita"

CHI È DONATELLA RETTORE? CARRIERA, VITA PRIVATA E BRANI PIU’ CELEBRI

Donatella Rettore è una famosa cantante italiana nata l’8 luglio 1955 a Castelfranco Veneto. La cantante, energica e vibrante, ha conquistato diverse generazioni con i suoi brani più famosi, che sono entrati a far parte del panorama della musica italiana. Si ricordano, tra tutti, i più celebri come: Splendido Splendente, Kobra, Lamette, Amore stella, Di notte specialmente, ma ce ne sono tanti altri che hanno conquistato il pubblico italiano.

Donatella ha prodotto e realizzato 19 album, a partire dal 1975 con il primo disco “Ogni giorno si cantano canzoni d’amore”, fino al 2012 quando ha pubblicato, The Best of the Beast. Ha, inoltre, ottenuti numerosi e diversi riconoscimenti nel lungo corso della sua carriera, e ha partecipato ben cinque volte al Festival di Sanremo. Quest’anno, a febbraio 2022, calcherà nuovamente il palco di Sanremo, insieme alla giovane artista e cantautrice romana Ditonellapiaga, con l’inedito Chimica, con il quale, le due cantanti, si sono ripromesse di far ballare il pubblico. Sembra, infatti, che presenteranno, da quanto è stato annunciato, un brano molto energico e dal genere dance, capace di avvicinare le due generazioni delle cantanti e di creare un’atmosfera vibrante. Per quanto riguarda la vita privata è felicemente sposata con Claudio Rego, rapporto che dura ancora da molti anni.

Testo Chimica, canzone Ditonellapiaga e Rettore/ Analisi e significato (Sanremo 2022)

© RIPRODUZIONE RISERVATA