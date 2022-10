Donatella Rettore, tumore, depressione e bulimia/ “Non mi amavo, con l’analisi…”

Donatella Rettore tra attacchi di panico e depressione

Donatella Rettore è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone, la cantante si racconterà a 360 gradi soffermandosi anche su quelle che sono state le sue battaglie personali. Nel corso della sua vita, la Rettore che ha costruito una brillante carriera, ha dovuto affrontare tante sfide. La cantante non ha mai nascosto di aver sofferto di attacchi di panico che, poi, l’hanno portata alla depressione come ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Un periodo difficile che ha affrontato dopo la morte del padre.

Teresita e Sergio, genitori di Donatella Rettore/ "Non è mancato il sostegno"

“Io uscivo di casa, gli attacchi di panico sono cattivi perché tu stai benissimo, vai a prendere un gelato e ti arriva come un laccio al collo che ti sembra di morire, non respiri più e sudi freddo. Una volta mi è capitato di prendere l’aereo e ho cominciato a sudare. Dagli attacchi di panico sono passata alla depressione. Sono andata in analisi e mi sono aiutata anche da sola. Serve tanta volontà”, ha raccontato a Silvia Toffanin.

Donatella Rettore, l'aborto e l'assenza di figli/ "Ho un grande senso materno..."

Donatella Rettore: la bulimia e la depressione

Oltre ad aver vissuto per un periodo con gli attacchi di panico e la depressione, Donatella Rettore ha sofferto anche di bulimia. “Sono stata bulimica. Compensavo quello che mi mancava. Semplicemente non mi amavo”, ha spiegato sempre nel salotto di Verissimo. Durante la pandemia, poi, la Rettore ha scoperto di avere un tumore. Un altro momento difficile che ha affrontato con forza e coraggio come tutte le sfide che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

“Mi hanno detto: ti devi operare prima che lui ti levi dalla faccia della terra. Paura? Non ho mai avuto paura. Ti fai mille storie, chiaramente. E me le sono fatte le storie. Col dottore, ho voluto parlarci da sola perché non volevo appesantire mio marito ancora di più di quello che era. Oggi sono sempre sotto controllo. Spero che la prevenzione salvi sempre più persone”, ha detto a Verissimo.

Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore/ "All'inizio pura antipatia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA