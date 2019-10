Donatella Tesei, Regionali Umbria/ Chi è la candidata governatrice del Centrodestra

Fortemente voluta dal leader della Lega Matteo Salvini, Donatella Tesei è la candidata governatrice della Regione Umbria per la coalizione di centrodestra alle elezioni regionali. Donatella Tesei nasce a Foligno, in provincia di Perugia, da una famiglia di commercianti. Si è laureata in giurisprudenza all’Università di Perugia ed esercita nel Foro di Spoleto oltre ad essere Cassazionista. La carriera politica inizia con l’impegno nella città dove vive, Montefalco, di cui diviene sindaco nella tornata amministrativa del 2009 come espressione della lista civica di centrodestra Gruppo Montefalco. Nel 2014 la riconferma per il secondo mandato alla guida dell’amministrazione cittadina segna un balzo avanti: i 1.561 voti del 2009 diventano 3.379 e compongono una percentuale del 62,8%. Il risultato non passa inosservato, tanto da far parlare di “miracolo rosa”. In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, arriva la candidatura al Senato della Repubblica nelle liste della “Lega – Salvini Premier” per la circoscrizione Umbria. Una volta eletta senatrice, il 21 giugno 2018 diviene presidente della IV commissione permanente (Difesa) di Palazzo Madama.

DONATELLA TESEI, CANDIDATA GOVERNATRICE CENTRODESTRA: PARTITI IN APPOGGIO E PROGRAMMA (REGIONALI UMBRIA)

Indicata con fermezza dal leader della Lega Matteo Salvini, con Donatella Tesei si è coalizzata l’intera compagine di centrodestra. A sostenerla, oltre al Carroccio, ci sono Forza Italia e Fratelli d’Italia, nonché due liste civiche ovvero Umbria Civica e Tesei Presidente. Proprio della lista che porta il suo nome lei stessa ha voluto individuare i componenti selezionandoli tra ex amministratori, sindaci e personalità della società civile come l’editore Angelo Domini o il primario di oncoematologia dell’ospedale di Spoleto Nando Scarpelli. Nel cartello di centrodestra non figura formalmente Cambiamo!, il partito fondato da Giovanni Toti: la formazione non prende parte alla corsa elettorale con una propria lista, ma sostiene ugualmente la candidatura di Donatella Tesei alla guida dell’Umbria.

Doppio slogan per la candidata Tesei che al call in action “Ricostruiamo il futuro” fa seguire il suo nome e la frase “L’Umbria che meriti”. Ma quale Umbria immagina la guida del centrodestra umbro? Innanzitutto quella di una politica che non nasconde se stessa. Fin dalla presentazione ufficiale della sua candidatura a Perugia, nella Città della Domenica, Tesei ha rivendicato il ruolo dei partiti nel progettare il futuro dei territori e nell’operare scelte con il concorso di esperti e tecnici nei vari settori. “Schiena dritta” e “testa alta” sono le espressioni con cui ha incalzato le formazioni partitiche e civiche a suo sostegno. Più caldo di tutti il tema sanità, su cui Tesei polarizza l’attenzione dato che in Umbria il voto regionale del 27 ottobre non scaturisce dal termine naturale della legislatura, bensì dalla sua fine prematura a seguito delle dimissioni della ex governatrice Catiuscia Marini (Pd) dopo lo scossone generato da un’inchiesta sulla sanità umbra. Meritocrazia e politica fuori dagli ospedali, sono le linee guida di Tesei per il rilancio anche reputazionale del sistema sanitario umbro. All’atto pratico, la candidata del centrodestra prende tra l’altro di mira le liste d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie e punta al loro abbattimento estendendo gli orari di erogazione dei servizi di diagnostica. Ma nell’Umbria ancora ferita dal terremoto, l’Umbria del Pil che arretra e dell’occupazione che arranca, il riposizionamento economico della regione rappresenta quel che la stessa Tesei definisce “una sfida appassionante e impegnativa”. Fughe di energie da scongiurare, imprese da trattenere snellendo burocrazie e generando opportunità per i giovani formati nelle università umbre sono i “must” del progetto-Umbria di Tesei, che immagina una regione capace anche di rivelarsi attrattiva per i talenti produttivi e intellettuali in arrivo da altri territori. Tecnologie, voglia di puntare su prototipi e innovazione anche con una Fondazione dedicata sono tra i punti caratterizzanti del programma di Tesei. La candidata articola la propria visione dell’Umbria futura entro un mosaico di bellezza, eventi, ambiente, arte e cultura, natura e agricoltura, industria e infrastrutture materiali e immateriali: un sistema complesso, insomma, in cui tutto concorra a innescare una spirale virtuosa rendendo la regione “Terra della felicità”.

DONATELLA TESEI, CANDIDATA GOVERNATRICE CENTRODESTRA: “ECCO PERCHE’ CORRO” (REGIONALI UMBRIA)

“Per il bene dell’Umbria”: così ha risposto Donatella Tesei a chi le chiedeva perché si fosse spinta ad accettare la sfida candidandosi alla guida della sua Regione per la coalizione di centrodestra. E in effetti questa risposta ben si coniuga con la declinazione ideale dell’impegno politico della candidata governatrice che è anche vicepresidente nazionale dell’Associazione Città per la Fraternità. Ispirato al Movimento dei Focolari di Chiara Lubich, l’organismo nato a Rocca di Papa mira proprio a diffondere il principio di fraternità nella politica e nell’attività degli enti locali, tessendo in una rete di reciprocità iniziative, idee e loro traduzione amministrativa. Nella vita privata, Tesei è sposata e madre di due figli. All’attività professionale e all’impegno politico abbina la passione per i vini, prodotto che rende celebre oltre i propri confini Montefalco, la città dove la candidata governatrice vive e di cui è stata sindaco per due mandati. E Tesei ne è testimonial sia come coordinatrice regionale umbra dell’Associazione Città del vino, sia in qualità di membro del Consiglio nazionale delle Città del Vino.



