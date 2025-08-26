Donatella Versace ha deciso di prendere in contropiede media e utenti del web: una foto mostra il suo nuovo volto completamente rivoluzionato!

Il mondo della moda ben conosce il suo estro; istrionica e visionaria, anche quando si tratta della propria estetica. Donatella Versace, negli anni, ha mostrato al suo pubblico diversi mutamenti estetici spesso attirando l’attenzione anche delle varie fazioni pro e contro l’utilizzo della chirurgia estetica e del ‘fantomatico’ botox. L’icona della moda mondiale, nelle ultime ore, ha però deciso di stupire tutti; niente più ricorsi estetici, punturine o presunti ritocchi, Donatella Versace si è mostrata in tutta la sua naturalezza e soprattutto bellezza alla soglia dei 70 anni.

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano! L'annuncio del fidanzamento sui social/ Lui in ginocchio con l’anello

Doveva essere un semplice post sui social ma forse Donatella Versace aveva messo in preventivo le reazioni; come racconta Leggo, fan e non solo sono rimasti sbigottiti nel vedere il cambiamento choc della regina della moda che sembra essersi spogliata di ogni genere di ritocco estetico per mostrarsi in tutta la sua splendida naturalezza.

Rhove, chi è: il successo con "Shakerando" e le polemiche/ Estate calda tra concerti e incidente

Donatella Versace, volto ‘nuovo’ a 70 anni ma questa volta non c’entrano i ritocchi: fan senza parole!

Non solo l’assenza di ritocchi estetici, anche un trucco minimal; il tutto impreziosito da quella che sembra essere la luce di un pieno tramonto. La foto di Donatella Versace al naturale ha attirato fiumi di commenti positivamente spiazzati dalla sua bellezza all’età di 70 anni e senza ritocchini estetici. “Sei splendente”, a ancora: “Mai stata così bella!”.

I ritocchi di chirurgia estetica e simili non sono mai stati un segreto per Donatella Versace, lei stessa ha spesso parlato del ricorso al botox sdoganando un tema fin troppo dibattuto. Oggi, all’età di 70 anni, si inserisce anche lei un trend che sta attirando sempre più volti noti dello star system: mostrarsi in totale naturalezza. Trucco appena accennato, riduzione al minimo di ritocchini e simili; così il nuovo volto di Donatella Versace sembra addirittura ringiovanito, scandito da una luce nuova che in queste ore sta letteralmente lasciando senza parole web e media.

Chiamamifaro, chi è: figlia d'arte ad Amici 24/ "La musica è energia e bisogno"