Donatella Versace/ “Volevo i Blur ma vennero i Blue. Sbagliai nome, volevo morire”

Donatella Versace, durante una puntata del Muschio Selvaggio, ha confermato una dichiarazione che aveva fatto poco tempo fa Antony Costa dei Blue. La stilista è stata ospite del podcast di Fedez e Luis Sal in cui ha parlato, tra le tante cose, del suo lavoro, del fratello Gianni e della musica, dicendo di quest’ultima che ha sempre contaminato la moda Versace. ”Con tutto il rispetto ma quando tutti gli altri stilisti facevano le sfilate con i dj, noi avevamo Prince dal vivo”, questa frase ha fatto scoppiare a ridere Fedez, che subito dopo le chiede qual è stata la prima celebrity collegata al mondo Versace, e Donatella ha risposto: ”Madonna. Nel ’93 le creai un look totalmente diverso da quello che in quel momento la rappresentava. Facendole così rompere ancora una volta gli schemi”.

Restando in argomento musica, Luis Sal ha chiesto alla stilista di raccontare l’aneddoto che l’ha vista coinvolta insieme ai Blue. Donatella Versace ha ricordato, ridendo, che in occasione di una Milano Fashion Week voleva come ospiti musicali i Blur. Aveva organizzato di far venire il gruppo in Italia con jet e contava di trovarsi di fronte la band di Damon Albarn quando però si è ritrovata i Blue. Ammettendo la colpa, a Muschio Selvaggio, ha detto che si è trattato di un suo difetto di pronuncia.

I racconti di Donatella Versace e di Antony Costa

”Quando li ho visti davanti volevo morire. Non avevo il coraggio di dirlo agli altri”, tra le risate di Fedez e Luis Sal e della stessa Donatella, è lei che ha raccontato il momento esatto in cui ha visto arrivare i Blue al posto dei Blur. ”Io ho studiato lingue all’università, ma l’inglese per impararlo bene devi vivere lì. Insomma, è stato un difetto di pronuncia”. Intanto la ragione venne spiegata ai Blue solo una volta rientrati a Londra con un ”Aveva invitato i Blur, non i Blue”. E allora qualche anno dopo, quando Antony Costa incontrò Alex James gli ha detto scherzando: ”Ci avete fregato i biglietti!”.

Poco tempo fa è stato infatti Antony Costa dei Blue a raccontare questa divertente storia in una puntata di un podcast inglese, il cantante ha usato queste parole: ”Nel 2001 abbiamo pubblicato il primo singolo, andava molto bene e siamo stati invitati da Donatella Versace alla Milano Fashion Week. Ci siamo fatti vestire da Versace a Bond Street, abbiamo preso un aereo privato e ci hanno portati lì. Siamo atterrati e ci hanno portati alla sfilata e alla fine ci hanno detto: vogliamo che conosciate Donatella”.



