Donatella Zaccagnini Romito, chi è? Ha un fidanzato? Un tuffo nella vita privata e sentimentale della celebre showgirl e opinionista tv

Influencer, modella e content creator. La vita privata e sentimentale di Donatella Zaccagnini Romito continua ad agitare e interessare il mondo del gossip da tempo. Per la precisione da quando, nell’ormai lontano 2016, ha chiuso la sua ultima relazione. In questo lungo lasso di tempo le sono stati attribuiti numerosi flirt, ma Donatella Zaccagnini Romito oggi conferma di stare bene da sola e di non aver alcun fidanzato al suo fianco. Sembrano tutti molto interessati alla sua situazione sentimentale, ma Donatella in diverse interviste ha ribadito di essere serenamente single.

Rita De Crescenzo choc: "Insulti, odio e minacce contro di me, ho paura"/ Sfogo durissimo della tiktoker

“Non cerco nulla e sto bene con me stessa”, ha detto infatti in un passaggio di non molto tempo sul sito mondospettacolo.com. “Se qualcuno vuole entrare nella mia vita deve chiedere permesso, ma soprattutto deve arricchire la mia vita con esperienze positive”, ha continuato Donatella Zaccagnini Romito.

Anticipazioni Innocence prossima settimana, puntate 23-31 agosto 2025/ Ela scagiona Ilker: colpo di scena

Donatella Zaccagnini Romito, dall’ex fidanzato al grave incidente stradale. L’amore oggi…

La showgirl ha le idee molto chiare e, come giusto che sia, ci tiene a rispettare l’identikit che ha in mente, senza abbassare gli standard. Anche perché di candidati non all’altezza ne sarebbero stati scartati parecchi, come sembra di capire dalle parole pungenti dell’influencer. “Non voglio assolutamente persone che cercano l’occasione per ‘appendere il cappello al chiodo’. Se nasce una relazione deve essere un amore travolgente e ricco di emozioni, altrimenti sto bene con me stessa”, ha ribadito Donatella Zaccagnini Romito.

Concorrenti Pechino Express 2026, svelata prima coppia? Annuncio di due noti comici: ecco chi sono/ Rumor

Oggi per la showgirl sono tempi sereni, anche se il grande amore non c’è. Dopo la fine della storia con lo storico compagno, con cui peraltro fu coinvolta in un gravissimo incidente stradale, ora Donatella naviga a vista. “Sono una persona che difficilmente perdo la testa, ma vivo di emozioni vere”, ha assicurato ancora la modella, opinionista televisiva e radiofonica.