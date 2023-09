Donato Barbuzzi, è morto il cavaliere di Uomini e Donne/ Annuncio social dei figli: “Papà è volato in cielo”

Donato Barbuzzi, è morto il cavaliere di Uomini e Donne: partecipò al “trono over”, poi conobbe il grande amore alla larga dei riflettori

E’ morto Donato Barbuzzi di Uomini e Donne. L’ex cavaliere del Trono Over è scomparso venerdì scorso, 15 settembre, e a darne l’annuncia sono stati i figli tramite la pagina ufficiale del padre, utilizzata ai tempi del dating show condotto da Maria De Filippi. Un breve messaggio per informare i follower della pagina, a cui è stato anticipato che molto probabilmente il canale chiuderà a stretto giro. Questo è quanto scritto dai famigliari di Donato Barbuzzi sulla pagina social del cavaliere: “Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti”.

Tanti i messaggi di vicinanza nei confronti della famiglia di Barbuzzi, i ricordi legati all’esperienza di Donato a Uomini e Donne. La sua esperienza su Canale 5 si era conclusa da un pezzo, ma l’ex concorrente continuava a seguire con attenzione e interesse il programma.

Donato Barbuzzi, il triste addio social della famiglia e la vicinanza dei fan. L’ultima volta a Uomini e Donne nel 2014

Ricordiamo che Donato Barbuzzi aveva fatto parte di Uomini e Donne fino al 2014, anno in cui salutò definitivamente il programma, complice la conoscenza di una signora lontano dai riflettori. Il triste post con cui si annuncia la scomparsa di Donato, come anticipavamo, ha scatenato numerose reazioni da parte degli utenti, che nei commenti hanno voluto fare le condoglianze alla famiglia esprimendo la propria vicinanza e il proprio dolore.

Donato Barbuzzi è stato uno dei personaggi più iconici dell’edizione over di Uomini e Donne e sicuramente il suo ricordo rimarrà vivo a lungo nella memoria dei telespettatori e dei fan del dating show di Canale 5.

