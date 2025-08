Chi era Donato Bilancia, il profilo psicologico del killer più spietato di Italia e di come è passato dai furti ai brutali omicidi sui treni

Donato Bilancia, il serial killer che terrorizzò l’Italia con una serie di omicidi, tutti compiuti tra il 1997 e il 1998, sarà tra i protagonisti del programma “Il caso”. La trasmissione condotta dal giornalista Stefano Nazzi si concentrerà sui casi di omicidio compiuti dal “mostro della Liguria” analizzandone anche il profilo psicologico, che emerse fin da subito dopo l’arresto grazie alle perizie degli psichiatri e dai racconti dello stesso criminale. Bilancia, che iniziò la sua lunga lista di reati da ladro, con un furto di panettoni, Donato Bilancia passò poi in breve tempo a diventare un folle assassino, che scaricava la propria rabbia repressa nei confronti delle donne e considerava l’omicidio come fonte di soddisfazione personale.

In tutte le testimonianze durante i processi, che si sono conclusi con la condanna a tredici ergastoli, Donato Bilancia affermava di aver provato piacere nell’uccidere sconosciuti e prostitute che incontrava sui treni, senza mai mostrare alcun segno di pentimento. Un atteggiamento che secondo gli esperti, derivava dal disturbo narcisistico dissociativo e dalla doppia personalità, ammessa anche dallo stesso in varie occasioni, e dichiarazioni nelle quali sosteneva: “In me convivono due distinti individui“.

Chi era Donato Bilancia, la personalità deviata del serial killer più spietato d’Italia

Donato Bilancia inizia la sua carriera criminale da minorenne, quando in seguito al furto di un furgone carico di panettoni viene dichiarato incapace di intendere e di volere e poi rilasciato. Successivamente, arrestato di nuovo per detenzione illegale di arma da fuoco, Donato Bilancia viene portato in ospedale psichiatrico dal quale riesce a scappare. Termina poi di scontare la condanna in carcere dal quale viene rilasciato prima dei termini per buona condotta. Dal 1974 al 1997 matura una personalità deviata che lo porta a passare dai reati contro il patrimonio alla furia omicida.

Donato Bilancia viene definito dai periti un “assassino che uccide per il gusto di uccidere“, con gravi disturbi di personalità che lo avevano portato a far prevalere la parte aggressiva, alimentata anche dal rancore nei confronti delle donne, nato già durante l’infanzia a causa di problemi di isolamento sociale e dal complesso di inferiorità. Un senso di impotenza e percezione negativa di sè, che sfocia poi nella violenza per volontà di rivalsa, con l’uccisione di 17 vittime e nessun tipo di pentimento neanche dopo le condanne, che gli ha fatto guadagnare negli anni la fama di essere il serial killer più brutale e spietato di Italia.