Omicidi di Donato Bilancia e la trappola per arrestarlo, come si arrivò alla svolta: dalle multe ricevute dall'amico all'escamotage della tazzina di caffè

Donato Bilancia, al centro della nuova puntata de Il Caso di Stefano Nazzi su Rai 3, si è trasformato da ladro a serial killer, lasciando dietro di sé, in pochi mesi, una lunga scia di sangue. Uccise 17 persone in soli sette mesi, tra la fine del ’97 e l’inizio del ’98, cambiando però modalità e tipo di vittime: da cambiavalute a metronotte, fino a prostitute, pendolari e un benzinaio.

Lo faceva anche per depistare le indagini, poiché ormai stavano arrivando a lui, anche se, in realtà, gli investigatori riuscirono a risalire a lui quasi per caso, tramite l’auto comprata da un amico. Questi andò in procura a denunciare la mancata formalizzazione del passaggio di proprietà e per contestare una raffica di multe ricevute per il mancato pagamento di pedaggi autostradali: Bilancia usava l’auto in autostrada senza pagare mai.

I carabinieri scoprirono una corrispondenza perfetta con l’identikit fornito da una sopravvissuta e con il DNA trovato sul corpo di una delle vittime, Maria Angela Rubino. Il serial killer venne arrestato il 6 maggio 1998 all’uscita dell’ospedale San Martino di Genova, ma inizialmente non disse nulla: iniziò a vuotare il sacco dopo una settimana di silenzio. Peraltro, gli investigatori pensavano che fosse responsabile di 7-8 omicidi; in realtà, le sue vittime erano 17.

DONATO BILANCIA, LA SVOLTA NELLE INDAGINI E L’ARRESTO

L’arresto di Donato Bilancia fu clamoroso, perché fu possibile grazie a un escamotage: quello della tazzina da caffè, usata per estrapolare il DNA e stabilire con certezza che si trattava del serial killer. Nel libro Il torto di Carlo Piano è spiegato che, il giorno dell’arresto, l’uomo si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per delle radiografie.

Erano le 11 del mattino quando si accingeva a tornare a casa, ma tre carabinieri in borghese gli piombarono addosso improvvisamente. L’allora 47enne, definito dallo psichiatra Vittorino Andreoli come il più grande criminale del Novecento italiano, venne così catturato nel parcheggio dell’ospedale.

GLI OMICIDI DI DONATO BILANCIA

Reo confesso, fu condannato a 13 ergastoli e a 28 anni di prigione per 17 omicidi. Tra i più efferati, quello dell’infermiera Elisabetta Zoppetti e della babysitter Maria Angela Rubino, su cui si accanì anche dopo la morte. Il primo omicidio, inizialmente ritenuto una morte naturale, fu quello di Giorgio Centanaro; l’ultimo fu quello del benzinaio Giuseppe Mileto, ucciso per avergli negato un credito.

Donato Bilancia uccise rapinando le sue vittime, per odio verso le donne, ma anche per caso e per crudeltà, inizialmente per vendetta, per i torti che era convinto di aver subito.

Le indagini furono inizialmente frammentarie, gestite da più procure che non collaboravano tra loro, ma, quando i delitti vennero collegati, si aprì la pista che portava a lui. Suo malgrado, è diventato un riferimento, un metro di paragone, quando si sono verificati crimini efferati.