Donato Grande, chi è il campione Powerchair Football/ A Sanremo “sfiderà” Ibrahimovic

Chi è Donato Grande tra gli ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2021. Il campione del calcio in carrozzina “sfiderà” Zlatan Ibrahimovic, che tornerà sul palco dell’Ariston. Non è chiaro se la sua presenza sarà simile a quella di Alex Schwarzer, che ieri sera è stato intervistato da Amadeus, ma di certo c’è che i due campioni di calcio, ognuno a modo suo, si confronteranno. L’attaccante del Milan con i gol, l’altro con le battaglie che porta avanti insieme al movimento dei Powerchair Sport (Powerchair Football e Powerchair Hockey), il cui obiettivo è quello di ottenere il riconoscimento degli atleti paralimpici di queste attività e di permettere al maggior numero di persone di uscire e praticare sport.

Donato Grande, già atleta dell’Asd Oltresport, di cui è capitano oltre che socio fondatore, recentemente è stato eletto referente regionale della Fipps (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport). Il neo eletto delegato regionale della Puglia scambierà, dunque, qualche passaggio con Zlatan Ibrahimovic per lanciare un importante messaggio.

Donato Grande a Sanremo 2021: la sua battaglia

Donato Grande ha una storia da brividi alle sue spalle. Sin dalla nascita non può camminare a causa di una malattia degenerativa, quindi è costretto a spostarsi con la sua carrozzina, che all’età di 6 anni è poi diventata elettrica. Il giovane ragazzo di Trani (BT) non si è mai lasciato sopraffare dalla sua condizione fisica, anche se la malattia gli ha negato anche l’uso delle braccia. Grazie al Powerchair Football la sua vita è cambiata. Tutto è cominciato con il video di una partita asiatica visto su YouTube nel 2017. Così ha capito che quello sarebbe diventato il suo sport. Quello è l’anno in cui si diffuse anche in Italia, visto che il Comitato Italiano Paralimpico riconobbe questa disciplina. A Ercolano, in Campania, nacque la Asd Arco, la prima squadra italiana. Poi questo sport si è diffuso in tutta Italia e Donato Grande è diventato un calciatore. Nel maggio 2018 decise di dare vita ad un’associazione sportiva, l’Asd Oltresport, che il 15 ottobre 2019 ha conquistato il titolo nazionale nel triangolare disputato a Torre del Greco.

