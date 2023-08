Donatore di sperma scopre di avere 96 figli/ Ora vuole conoscerli tutti: “Ne ho già incontrati 25”

E’ a dir poco incredibile la storia di Dylan Stone-Miller, quello che è considerato il donatore di sperma più famoso della Georgia e forse degli interi Stati Uniti. Come si legge sul sito di Dagospia citando Leggo, si tratta di un ragazzo di soli 32 anni che avrebbe ben 96 figli sparsi per tutta la nazione, ed ora avrebbe espresso il desiderio di conoscerli tutti. Al momento ne ha incontrati già 25 e sono tutti nati da un errore. La sua vicenda è alquanto particolare visto che, dopo un arresto per aver bevuto da minorenne, cosa che è assolutamente vietata oltre oceano, aveva bisogno di soldi per pagare l’avvocato così ha deciso di iscriversi alla banca del seme donando il proprio sperma.

Lo ha fatto per sei anni consecutivi e ad ogni donazione ha guadagnato 100 dollari, una bella cifra. Negli scorsi giorni Dylan ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Wall Street Journal in cui ha spiegato di aver detto alla banca di voler rivelare la sua identità ai suoi figli di conseguenza sono iniziati gli incontri. Il primo risale a ben 10 anni fa, una bimba: «La considero la mia prima figlia», ha detto il 32enne (che ha anche un figlio suo), dopo essere stato contattato dai genitori della ragazzina.

DONATORE DI SPERMA AMERICANO VUOLE CONOSCERE I SUOI 96 FIGLI: IL COMMENTO DELLA MAMMA

Una volta incontrata la piccola di 10 anni Dylan Stone-Miller è stato come “illuminato” ed ha così deciso di abbandonare il lavoro per girare il Paese e incontrare tutti gli altri figli. Rebecca Stone, madre del 32enne, non ha saputo spiegare il motivo del perchè suo figlio fosse così interessato a localizzare i suoi figli, ma si dice molto felice di vedere le foto che lo stesso Dylan le manda raffiguranti i suoi nipoti biologici. «Posso vedere le sfaccettature di Dylan in quasi tutti i bambini», ha detto a riguardo la donna, come si legge sul freepress Leggo «Molti di loro sono biondi e hanno gli occhi azzurri come lui».

