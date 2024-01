Donazione dall’estero/ La tassazione è sempre prevista? Ecco la risposta (26 gennaio 2024)

Se si riceve una donazione dall’estero la domanda più comune e plausibile da parte di tutti i contribuenti italiani è: ma quante tasse dovrei pagare su questo accredito proveniente da un Paese differente dall’Italia? A tal proposito si è espresso il fisco italiano, chiarendo tutte le perplessità del caso.

La risposta la troviamo nella circolare numero 7 del 4024, che fa riferimento “al principio di territorialità dell’imposta”, proprio come contenuto e previsto dall’articolo 2 del TUS. In base a quanto previsto da questa norma, la tassa in merito ad una tassazione dev’essere applicata ai diritti e ai beni trasferiti, a patto che il donante abbia residenza in Italia.

Donazione dall’estero: cosa dice la Legge?

Sulla donazione dall’estero va chiarita la posizione del soggetto che dona. Se quest’ultimo si trovasse all’estero, l’imposta è applicabile soltanto ai diritti e beni che sussistono sul territorio italiano. L’atto inoltre, viene assoggettato ad una tassazione qualora il bene (oggetto della donazione in Italia, vale anche se fosse denaro), è considerato esistente sul territorio di riferimento.

Il quesito nasce principalmente da una storia realmente accaduta di recente, le cui parti sono rispettivamente residenti in territori diversi: uno in Svizzera e l’altro in Italia. Ecco i dettagli:

Nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero.

Il caso sopra descritto, vede come destinatario della donazione in denaro, un soggetto italiano che ha ricevuto un bonifico dalla zia (residente in Svizzera), sfruttato successivamente per comprare un immobile.

Dal momento in cui il caso non faceva fede al “principio di esistenza territoriale”, la donazione dall’estero (pur essendo economica), si è rivelata esentasse.











