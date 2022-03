Donetsk, bombardamenti su civili: opera di Ucraina o di Russia?/ Media e web divisi

Donetsk, città del Donbass, è in queste ore vittima di bombardamenti che hanno colpito anche i civili, ma non è chiaro se essi siano ad opera dell’esercito dell’Ucraina oppure di quello della Russia. I due Paesi si accusano a vicenda e i pareri sono divisi: i media riportano che si tratti di un attacco russo, ma sul web è autorevole l’opinione secondo cui si sia trattato di un attacco ucraino.

La città, infatti, è controllata da tempo dai ribelli filorussi. Essa è stata al centro. della guerra in Donbass: proprio lì, a partire dal 2014, scoppiarono violente proteste contro il governo centrale di Kiev, tanto che alla fine la Regione si autoproclamò indipendente, senza però essere riconosciuta né dall’Ucraina né dal resto della comunità internazionale. Da qui nacque il conflitto, poi sfociato in quella che adesso in molti definiscono una possibile Terza Guerra Mondiale.

Donetsk, bombardamenti su civili: opera di Ucraina o di Russia? Un attacco misterioso

Il popolo è diviso dunque sulla questione relativa ai bombardamenti a Donetsk, nel Donbass: non è chiaro se essi siano ad opera dell’Ucraina oppure della Russia, ma quel che è certo è che a farne le spese in queste ore sono i civili. Un condominio, come riportato da Lapresse, è stato colpito da un attacco missilistico. Il bilancio ufficiale parla di due morti e quattro feriti, ma i soccorritori stanno ancora scavando tra le macerie.

La scorsa notte, inoltre, nelle città di Mariinka, Krasnogorivka, Novomyhailivka, nella regione di Donetsk, sono state usate delle bombe al fosforo. I feriti per cui è stato necessario il trasporto in ospedale sono undici e tra questi ci sono quattro bambini. Ad annunciarlo è stato il governatore Pavlo Kyrylenko, che ha accusato i russi, i quali però rispediscono le accuse al mittente. Una querelle infinita in cui appare difficile capire dove sta la verità.

