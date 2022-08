Donna accoltellata in strada a Roma/ Tagli al volto e al collo: è in fin di vita

Paura a Roma per una donna, che è stata accoltellata in strada, in via Orti di Cesare, vicino alla stazione di Trastevere. La vittima ha 47 anni, è di origini italiane e secondo le prime informazioni sarebbe una senza fissa dimora. Come rivela la Repubblica, la donna ha riportato varie ferite da arma da taglio al volto e al collo. Immediatamente è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo, dove ora lotta tra la vita e la morte. Ad allertare la polizia è stato un passante, che avrebbe visto la scena dell’aggressione.

Gli agenti della Squadra Mobile e dal reparto Volanti stanno cercando ora l’aggressore, che sarebbe appunto stato visto dal passante-testimone. La polizia, che sta ascoltando ora le persone presenti sul luogo, esaminerà anche le telecamere presenti in zona per cercare di risalire all’identità della persona che ha aggredito la 47enne. L’accoltellamento sarebbe avvenuto dopo una furiosa lite tra la vittima e un uomo.

Donna accoltellata in strada a Roma: c’è un testimone

Secondo quanto riporta La Repubblica, la donna è stata accoltellata in strada a Roma in pieno giorno. Il fatto è accaduto infatti intorno alle 15 in una zona piuttosto centrale, in via Orti di Cesare, a pochi passi dalla stazione di Trastevere. La colluttazione sarebbe avvenuta al termine di una furiosa lite tra la 47enne e un uomo. Proprio quest’ultimo avrebbe estratto il coltello e colpito la donna al viso, al collo, sulle braccia e sull’addome. A vedere la scena un passate che ora è chiamato a dare la propria versione dei fatti.

La signora è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso nel vicino ospedale San Camillo, dove è ricoverata in condizioni critiche. Ad allertare i soccorsi proprio il testimone, che avrebbe visto la scena e forse anche il volto dell’aggressore. Non è ancora chiaro se l’aggressione sia avvenuta in strada oppure all’interno dell’androne di un palazzo: le indagini cercheranno di chiarire questo ed altri punti oscuri della vicenda. I poliziotti della Squadra Mobile e i colleghi della Scientifica avranno infatti il compito di capire cosa sia accaduto.













