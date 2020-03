Donna Ciretta Bella/ Video, un’icona da Ciao Darwin a Live non è la D’Urso

Donna Ciretta Bella è diventata un’icona grazie a Ciao Darwin 8 e al suo ruolo nella squadra Family Day. Oggi, sabato 28 marzo 2020, il programma ritornerà nella prima serata di Canale 5 in replica e mostrerà di nuovo quanto avvenuto durante la puntata in cui Donna Ciretta si è messa in luce contro la squadra dei Gay Pride. La concorrente in realtà non è nemmeno nuova al piccolo schermo, visto che prima di presentarsi alla corte di Paolo Bonolis ha partecipato ad alcuni appuntamenti di Guess My Age, il programma che Enrico Papi ha condotto su Canale8. È poi riuscita anche ad arrivare nel salotto di Live non è la D’Urso. Purtroppo da tempo ormai il suo account Instagram risulta off limits, ma in passato era possibile trovare persino una sua foto con Ficarra e Picone, i due conduttori di Striscia la Notizia. Anche la sua pagina Facebook non viene aggiornata da molto tempo. Uno degli ultimi scatti risale all’aprile dell’anno scorso, quando ha deciso di cambiare l’immagine profilo e pubblicarne una più recente, riguardo ad un casting fatto a Milano. Poi è ritornata solo lo scorso marzo per una nuova modifica al profilo: questa volta la foto la vede avvolta in una pelliccia leopardata. Di origine napoletana, la 45enne ha tre figli e in teoria dovrebbe essere single. Dotata di una grande verve, si è fatta notare anche durante alcune puntate di Domenica Live, dove si è scontrata con Platinette e si è tirata addosso le antipatie dei telespettatori per via del suo tono di voce piuttosto acuto. Un particolare che l’aveva resa detestabile anche agli occhi di Bonolis, che durante una prova con l’hula hoop giallo al collo lo ha spinto a tuonare: “Signora stia zitta!”. Incurante di tutto, Donna Ciretta ha invece mostrato le sue doti con il particolare arnese, mostrando di essere brava sia a farlo roteare con il collo sia con il piede.

Donna Ciretta Bella, un ricordo oltre il trash

Che fine ha fatto Donna Ciretta Bella? I fan di Ciao Darwin 8 la ricorderanno di sicuro per tutto il trash regalato durante la sfida Family Day Vs Gay Pride. Nella prova a Spasso nel Tempo, la concorrente infatti si è scatenata ed è riuscita persino ad oscurare il rivale Filip Simaz, un altro bel personaggio esilarante. La clip tra l’altro dovrebbe essere quella che Domenica Live aveva scelto per presentarla al pubblico da casa e che non è mai stata mandata in onda, per un divieto dei piani alti del programma. Dopo aver creato scompiglio ed essere andati fuori tema, i due concorrenti sono stati ripresi da Paolo Bonolis, che ha lasciato lo studio per raggiungere la location del test. Ritornati alla prova, nella seconda fase Donna Ciretta si è concentrata più che altro sul gioco ed ha lasciato che il rivale Filip Simaz prendesse il sopravvento su di lei. La concorrente tuttavia ha continuato a farsi sentire con urla e gemiti particolari, mentre con il lato B cercava di premere una pompetta per gonfiare dei palloncini rossi.

Video, A spasso nel tempo





© RIPRODUZIONE RISERVATA