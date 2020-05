Donna con mascherina bucata sulla bocca/ Video choc virale “Così respiro meglio”

Pubblicità

In periodo di epidemia da coronavirus accade che spesso e volentieri ci giungano notizie decisamente curiose, come quella che stiamo raccontando: una donna americana ha deciso di fare un buco sulla propria mascherina per poter respirare meglio. Già, avete capito bene, un grosso taglio all’altezza della bocca, di modo da poter agevolare la propria respirazione con addosso il dispositivo di protezione individuale. Se non ci fossero così tante vittime nel mondo verrebbe da ridere a squarcia gola, ma l’esempio che vi riportiamo è il chiaro indizio di quanta ignoranza nel mondo vi sia nei confronti del covid-19, e soprattutto, di quanti ancora sottovalutino gli effetti di questa pandemia, che proprio in Usa tra l’altro, ha toccato livelli record di infetti e decessi. Ad accorgersi dello spiacevole episodio, filmandolo e rendendolo virale, è stato il cassiere di un negozio, tale Joe Samaan: “Visto che dobbiamo indossarla per tutto il tempo a lavoro – si è giustificata la cliente, come racconta Joe – ho pensato di tagliarla per respirare meglio”.

DONNA INDOSSA MASCHERINA CON BUCO: LA REAZIONE DEL CASSIERE

L’episodio si è verificato di preciso all’S J Food Mart di Lexington, nello stato del Kentucky, e come detto in apertura, ha fatto in breve tempo il giro del mondo, giungendo anche in Italia. Nel filmato, che trovate più sotto, si sente il signor Samaan che dopo essersi accorto della mascherina “speciale”, e che dopo aver estratto il proprio smartphone per immortalare il momento, afferma: “Dovete vedere la mascherina di questa ragazza…”. Quindi il cassiere, mentre sta facendo il conto alla donna, domanda curioso: “Da dove hai preso quella maschera?”, e lei replica semplicemente “L’ho tagliata”. A quel punto la donna si è “giustificata” dicendo di fare fatica a respirare e il signor Saaman, mentre la cliente lasciava il negozio, ha risposto: “Sì, lo farò anche io. Grazie per il consiglio”. Negli Stati Uniti, come detto in apertura, sono molti coloro che non hanno mai accettato il lockdown causa coronavirus, e questa ribellione ha portato spesso e volentieri a comportamenti irresponsabili come appunto quello appena descritto.





