Donna costipata si sforza troppo al wc e perde memoria/ Cancellati 10 anni di ricordi

Una donna costipata, che non andava in bagno da giorni, ha perso la memoria degli ultimi 10 anni a causa dello sforzo. Una notizia che sembra quasi una fake news, ma che purtroppo è vera e ci giunge da Hong Kong. A riportarla è il tabloid britannico Sun, a cui il figlio della vittima ha raccontato che la madre aveva subito un vero e proprio “blackout mentale” dopo un brutto attacco di stitichezza. L’amnesia è stata ovviamente solo temporanea, essendo durata solamente una decina di ore, ma ha decisamente spaventato la donna e i suoi parenti: la signora è stata infatti ricoverata in ospedale, dove è rimasta tutta la notte, poi dimessa il mattino seguente quando aveva riacquisito i suoi ricordi degli ultimi 10 anni, senza però ricordare quanto accaduto dopo essere andata in bagno.

DONNA COSTIPATA SI SFORZA TROPPO AL WC E PERDE MEMORIA

Il Sun ha ascoltato anche una dottoressa specializzata, tale Sarah Jarvis, che ha confermato l’esistenza di una possibile correlazione fra stitichezza e perdita di memoria: «In teoria – afferma ai colleghi britannici – è possibile perdere la memoria a causa di sforzi eccessivi in bagno. Se si spinge molto forte, infatti, si potrebbe interrompere l’afflusso di sangue al cervello. Potrebbe accadere la stessa cosa – argomenta – quando sollevi un carico molto pesante e in casi estremamente rari si può addirittura verificare un’emorragia interna al cervello e una sorta di ictus». La dottoressa ha comunque sottolineato che questa ultima ipotesi è decisamente rara, e non le è mai capitata in 30 anni di attività. Si tratta di un disturbo che nella medicina è conosciuto come la “sindrome da sollevamento pesi”, che causa la cosiddetta sincope vasovagale, che può provocare anche lo svenimento e la perdita di conoscenza per l’eccessivo sforzo. Fortunatamente la donna vittima di questa sindrome si è ripresa completamente, ma dovrà ora cercare di superare il problema della stitichezza, evitando il ripetersi di quanto accadutole.

