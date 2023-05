Donna di 26 anni accusata di profanazione/ “Ha defecato sull’altare e poi…”

Una donna di 26 anni sarebbe accusata di profanazione dopo aver defecato sull’altare a Cincinnati, in Ohio. Secondo quanto riportato dal New York Post, la presunta autrice del gesto si sarebbe introdotta in una cappella del Good Samaritan Hospital e avrebbe imbrattato il luogo sacro spalmando le feci ovunque. Stando alla ricostruzione fatta dai media americani, la 26enne avrebbe usato un telo per pulirsi e con la stesso avrebbe poi sporcato l’interno della cappella, prima di essere scoperta e condotta in una prigione della contea di Hamilton in attesa di comparire in tribunale.

"Clima stressante in casa" Figlio tolto a genitori/ Corte "Diritto a famiglia serena"

Il prossimo 25 maggio sarebbe fissata l’udienza davanti al giudice, e al momento, riporta ancora lo stesso quotidiano, non sarebbero trapelati dettagli relativi al movente del reato che le viene contestato. La donna arrestata sarebbe stata rilasciata poche ore dopo, sulla sua posizione sarebbe stata disposta una cauzione di 2500 dollari. Si tratterebbe della 26enne Laura Miniard, riferisce Fox 19, e tra una settimana dovrà rispondere in aula dell’accusa di aver profanato il luogo di culto.

Eutanasia, medici cattolici: “non si dà la morte per pietà”/ “È pensiero subdolo”

Defeca sull’altare e imbratta la chiesa: una donna di 26 anni sotto accusa

Documenti del tribunale citati da Fox 19 riportano che la 26enne, attualmente accusata di profanazione, avrebbe agito sabato scorso all’interno della cappella dell’ospedale Good Samaritan di Cincinnati, in Ohio, e sarebbe stata identificata nel giro di poche ore finendo per essere arrestata. Il prossimo 25 maggio si dovrebbe tenere l’udienza e al momento non sarebbero stati resi noti ulteriori dettagli sull’indagine.

Secondo quanto riporta il New York Post, non si conoscono le ragioni del gesto che avrebbe visto finire in manette la 26enne Laura Miniard, originaria di Loveland. Una volta all’interno della chiesa, secondo la ricostruzione trapelata finora, la donna avrebbe defecato sull’altare e avrebbe usato un telo per imbrattare il luogo di culto con le sue feci. L’arresto sarebbe stato eseguito lunedì scorso e la 26enne sarebbe stata già rilasciata, ma dovrà comparire in tribunale per spiegare la sua condotta alle autorità. Non è chiaro se la scoperta dell’accaduto sia stata fatta da personale della struttura ospedaliera.

Bunker di Putin sul Mar Nero svelato/ Due tunnel sotterranei e 6.500 metri quadrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA