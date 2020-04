Donna Francisca, Maria Bouzas, “Il segreto chiude”/ “Ora disperata senza lavoro”

Disperata e senza poter lavorare, così si trova adesso Maria Bouzas alias Donna Francisca de Il Segreto. Per anni l’abbiamo seguita tutti i pomeriggi su Canale5 o nel prime time della rete ammiraglia Mediaset e poi di Rete 4 ma presto dovremo dirle addio come dovremo fare con tutti i personaggi della soap visto che ne è stata annunciata la fine. Gli sceneggiatori sono a lavoro sul finale della serie e della storia di Francisca e degli abitanti di Puente Viejo ma proprio adesso che erano ad un passo dal gran finale, ecco che arriva la pandemia a spazzare via tutto lasciandola a casa senza lavoro proprio come milioni di italiani e di persone nel mondo costrette e non lavorare per evitare contagio e assembramenti. Le riprese della soap erano previste fino a giugno e sarebbe stato proprio allora che la Bouzas avrebbe detto addio al suo personaggio e alla soap ma adesso non è possibile nemmeno fare quello.

MARIA BOUZAS DISPERATA LONTANA DAL SET DE IL SEGRETO AD UN PASSO DEL GRAN FINALE

La stessa Maria Bouzas ha spiegato: “E’ un punto finale che apre la porta a nuovi orizzonti ma, allo stesso tempo, chiude la tappa molto intensa e felice che rimpiangeremo tantissimo… mi mancherà Ramon Ibarra (Raimundo nella soap) ma anche la routine di lavori e non vedere più le persone con le quali sono stata felice in tutti questi anni”. Riguardo alla pandemia poi l’attrice che presta il volto alla storica Francesca Montenegro spiega: “Stavamo girando le ultime puntate quando è scoppiata l’epidemia. Certo, ci rimangono alcune sequenze incomplete ma il gran finale ce lo abbiamo. Adesso siamo senza lavoro e sono davvero disperata ma torneremo a lavoro quando l’epidemia sarà superata”.



