Lite choc al quartiere Quarticciolo di Roma, dove un uomo al culmine di una lite con la compagna è arrivato a gettarla dentro un cassonetto dei rifiuti, chiudendola pure dentro. La scena è stata ripresa da un testimone ed è finita sui social, dove poi è diventata virale. Le immagini mostrano l’uomo che prima carica sulle spalle la donna, poi la getta nel cassonetto, come se fosse pattumiera, e quando la compagna prova a chiedere aiuto, riuscendo a far uscire una mano, l’aggredisce e picchia.

Alcuni passanti si sono mostrati indifferenti alla scena, peraltro oltre non intervenire o a chiedere aiuto alle forze dell’ordine, hanno pensato bene di realizzare un video che poi è appunto finito sui social, infatti è stato pubblicato dalla pagina Welcome to Favelas.

PRIMA LA GETTA NEL CASSONETTO E POI L’AGGREDISCE

A nulla erano valsi i tentativi della donna di liberarsi nel breve tragitto verso il cassonetto, perché il compagno ne ha trovato uno che era aperto per la presenza di una sbarra di ferro, quindi ha buttato la donna dentro e chiuso il coperchio, che la donna dall’interno non riusciva a sollevare per il peso. Dunque, ha provato a infilare la mano in uno dei fori tramite cui vengono gettati i rifiuti, venendo però scoperta dall’uomo che ha usato la sbarra di ferro per colpirla alla mano.

ROMA, LITE CHOC NELL’INDIFFERENZA GENERALE

Il video è stato pubblicato senza audio, ma è verosimile che la donna abbia urlato per chiedere aiuto. Eppure, a poca distanza da lei c’erano alcuni passanti che hanno assistito a tutta la scena. Nessuno, però, ha fermato l’uomo, almeno durante le riprese. Stando a quanto riportato dal portale 7colli, che ha ricostruito la vicenda, alcuni testimoni avrebbero riferito che la coppia avrebbe problemi. Non è chiaro se poi siano intervenute le forze dell’ordine e che epilogo abbia avuto questa triste vicenda.