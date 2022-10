Donna ha 11 figli da 8 uomini diversi scelti online/ “Così non saranno mai orfani”

Una donna di nome Phi, a Memphis, in Tennessee, ha avuto 11 figli da 8 uomini diversi, accuratamente scelti online. A renderlo noto, come riportato dal Messaggero, è stata lei stessa, che è molto conosciuta – oltre 100 mila follower – su Tik Tok, dove racconta la sua maternità in modo ironico. Le critiche ricevute per la sua scelta in questi anni sono state tante, per cui la diretta interessata ha voluto spiegare il perché ha deciso di dare alla luce i suoi bambini in questo inusuale modo.

“Se hai un compagno e ne togli uno, te ne rimangono zero. Ma se ne hai otto e ne togli tre, te ne rimangono ancora cinque. Se avessi solo 1 bambino frutto di un solo papà e lui se ne andasse o morisse, i miei figli sarebbero orfani, ma se ne avessi 8 e 3 dovessero andarsene o morire, ai miei figli rimarrebbero ancora 5 papà”, ha chiarito. La risposta, insomma, sta nel fatto che i suoi bambini in questo modo non potranno mai restare da soli.

Donna ha 11 figli da 8 uomini diversi scelti online: “Voglio farne altri”

Phi, la donna del Tennessee che ha 11 figli da 8 uomini diversi, ha rivelato inoltre di non avere intenzione di fermarsi. “Ne voglio avere altri 19, solo per poter arrivare a un numero pari, 30”, ha affermato come riportato dal Messaggero. Le modalità con cui sceglierà i prossimi papà sono sempre le medesime. “O sui siti di incontri o sul Marketplace, posto un messaggio. Dal web poi si va alla selezione”.

Le critiche insomma non la scalfiscono. “Lo state facendo sembrare davvero un crimine”, ha risposto ai suoi haters. Se da un lato ci sono delle persone che la condannano per questa scelta, dall’altro lato ce ne sono molte altre che amano seguirla sui social network. In ciò che fa, inoltre, ha voluto precisare che non si nasconde nessuno scopo di lucro.

