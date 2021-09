Donna Imma Polese e il marito Matteo/ Il grave lutto che ha investito la famiglia, la morte di Rita Greco

Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano sono tra i protagonisti dell’edizione vip di D’amore e d’accordo, il game show in onda su Real Time che vede 15 coppie sfidarsi a colpi di domande sul loro rapporto per ‘testare’ quanto si conoscono. Oltre che marito e moglie, Imma e Matteo sono anche partner in affari, motivo per cui il gioco potrebbe risultare in un certo senso agevolato. La coppia, infatti, è affine sia dal punto di vista umano che da quello lavorativo, come appare chiaro agli spettatori de Il Castello delle Cerimonie e di In cucina con Imma e Matteo, il nuovo programma che hanno prodotto insieme.

Quanto alla vita privata, Donna Imma Polese e Matteo hanno avuto tre figli. Il più noto dei tre è Tobia Antonio, che spesso partecipa all’organizzazione degli eventi con i genitori. Il loro Castello delle Cerimonie si trova a Sant’Antonio Abate (Napoli) in via Stabia 500.

Dopo la morte di Antonio Polese, meglio conosciuto come il Boss delle Cerimonie, è stata proprio la figlia Imma Polese a prendere le redini dell’attività. Don Antonio è scomparso nel 2016 a seguito di un infarto, mentre la madre di Imma, Rita Greco, se n’è andata in tempi recenti dopo aver contratto il coronavirus.

“La mia bellissima mamma non ce l’ha fatta. Ho un vuoto incolmabile nel cuore, spezzato da un’assenza pesante come un macigno”, ha scritto su Instagram un anno fa Donna Imma Polese. Il lutto in questione ha investito tutta la famiglia Polese-Giordano, incluso suo marito Matteo, che ha in qualche modo fatto suo lo spirito e la voglia di fare dei suoceri. Prima di conoscere Imma, nel 1990, Matteo si è laureato in Economia e Commercio a Salerno. In seguito ha iniziato a lavorare per l’hotel di famiglia, per poi espandere il suo business anche alle altre attività.

