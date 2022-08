Donna Imma Polese: “Il castello delle cerimonie? Ci metto il cuore”/ “Il matrimonio…”

Donna Imma Polese sulla sesta stagione de Il castello delle cerimonie: “Da noi i sogni diventano realtà”

Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano, stanno per tornare su Real Time con la sesta stagione de Il castello delle cerimonie. Lo show che si svolge presto il castello La Sonrisa, andrà in onda dal 2 settembre alle 22:40. Il programma realizza i matrimoni più sfarzosi, in una location davvero suggestiva che si adatta ai desideri dei promessi sposi.

Ai microfoni di Nuovo TV, la conduttrice rivela come affronterà questa nuova stagione: “E io e mio marito mettiamo il cuore in ogni cosa che facciamo. La soddisfazione e i complimenti delle persone sono la nostra linfa vitale.” Poi svela le prime anticipazioni: “Amore e tradizione saranno ancora una volta i punti cardine. Apriremo la nuova stagione con il matrimonio di Francesco Merola e la sua Marianna, un vento storico e ricco di emozioni, proprio come quelle che il pubblico ha vissuto grazie alle indimenticabili sceneggiate del suo papà, Mario Merola. E poi non mancheranno le sorprese come il trenino bianco su cui i bambini arriveranno al castello per festeggiare la loro prima comunione“.

Donna Imma Polese: “Tra i vip confermati? Sophia Loren”

Ai microfoni di Nuovo TV, Donna Imma Polese rivela chi tra i vip è confermato come ospite della prossima stagione de Il castello delle cerimonie.

La conduttrice: “Sophia Loren. Più che sorprenderci , è stata lei a stupirsi per tutto il ben di Dio che ha visto nel nostro castello. Lei si è resa subito conto che mio padre aveva una marcia in più. In confidenza gli ha detto: Antonio, secondo me tu tieni ‘na capa tosta come me. Da noi hanno soggiornato in tanti: Andrea Bocelli, Lucio Dalla, Al Bano, Mara Venier e Gina Lollobrigida. E tutti ci hanno detto che si sono sentiti proprio come a casa”.

